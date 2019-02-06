احدث الأخبار

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!
أبرز المواد
 الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة
منطقة نجران
 جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد
منطقة الباحة
 اليامي مديراً لهيئة الأرصاد بالمنطقة الجنوبية
مجتمع المناطق
 أمير عسير يدشن انطلاق فعاليات ملتقى عطاء التطوعي الذي تنظمه الجامعة
منطقة عسير
 مدير جامعة بيشة يبحث مع مسؤولي وأعيان بلقرن تعزيز الشراكة المجتمعية
منطقة عسير
 أمير عسير يدشن  المراكز الصحية المناوبة في المنطقة
منطقة عسير
 عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بتبوك يسلّم أول رخصة مدرب معتمد
منطقة تبوك
 إنقاذ حياة طفل بمستشفى الأطفال بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 محافظ خميس مشيط يستقبل مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة مكة يزور محافظتي الكامل وخليص ويلتقي الأهالي ويدشن عددا من المشاريع
منطقة مكة المكرمة
أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أبرز المواد
الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة

الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة

منطقة نجران
جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

منطقة الباحة
اليامي مديراً لهيئة الأرصاد بالمنطقة الجنوبية

اليامي مديراً لهيئة الأرصاد بالمنطقة الجنوبية

مجتمع المناطق

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!
http://almnatiq.net/?p=689563
المناطق - الرياض

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة “إلغاء الإرسال” (unsend)، التي طال انتظارها، ما يمنح المستخدمين القدرة على حذف الرسالة خلال 10 دقائق من إرسالها، حتى في الدردشة الجماعية.

وبدأ عملاق المواقع الاجتماعية بطرح الميزة على نطاق أصغر في الخريف الماضي، حيث اختبرها في أنظمة أندرويد في بولندا وبوليفيا وكولومبيا وليتوانيا.

وجاءت الخطوة الأولية بعد 7 أشهر من الإبلاغ عن قيام فيسبوك بحذف الرسائل المرسلة من قبل الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، إلى عدد من المستخدمين.

والآن، أصبحت الميزة الرائعة متاحة لجميع مستخدمي تطبيق مسنجر، على نظامي iOS وأندرويد. ولكن الحد المتاح حاليا لحذف الرسالة بعد إرسالها يصل إلى 10 دقائق، وبالتالي لن تكون قادرا على حذف الرسائل بعد فترة طويلة من إرسالها.

وعند حذف الرسالة، ستظهر علامة في الدردشة تخبر المستخدمين الآخرين بأن الرسالة حُذفت من الدردشة. ولا يقتصر الأمر على النصوص، بل يمكن للمستخدمين أيضا حذف الصور ومقاطع الفيديو والروابط وأنواع المحتوى الأخرى.

ولاستخدام هذه الميزة، انقر باستمرار على الرسالة المرسلة، ثم حدد خيار “حذف للجميع”.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة أصبحت متوفرة في تطبيق واتس آب مؤخرا، ما منح المستخدمين فرصة كبيرة لتجنب الإحراج الناجم عن إرسال رسائل عن طريق الخطأ.

روابط ذات صلة

عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة

عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة
خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين

خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين
خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء ألبانيا

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء ألبانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*