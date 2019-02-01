احدث الأخبار

الطريق إلى الحكمة
يكتبون
 أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!
أبرز المواد
 الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة
منطقة نجران
 جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد
منطقة الباحة
 اليامي مديراً لهيئة الأرصاد بالمنطقة الجنوبية
مجتمع المناطق
 أمير عسير يدشن انطلاق فعاليات ملتقى عطاء التطوعي الذي تنظمه الجامعة
منطقة عسير
 مدير جامعة بيشة يبحث مع مسؤولي وأعيان بلقرن تعزيز الشراكة المجتمعية
منطقة عسير
 أمير عسير يدشن  المراكز الصحية المناوبة في المنطقة
منطقة عسير
 عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بتبوك يسلّم أول رخصة مدرب معتمد
منطقة تبوك
 إنقاذ حياة طفل بمستشفى الأطفال بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 محافظ خميس مشيط يستقبل مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير
منطقة عسير
الطريق إلى الحكمة

الطريق إلى الحكمة

يكتبون
أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أبرز المواد
الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة

الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة

منطقة نجران
جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

منطقة الباحة

الطريق إلى الحكمة

الطريق إلى الحكمة
http://almnatiq.net/?p=689567
د.علي عوض شراب*

(المعلم)
كُثُر هم أنواع ومراتب المعلمين؛ ولكن المعلم الروحي.. من بينهم هو المعلم الأنبل.

في رواية ” قواعد العشق الأربعين ” حكت المؤلفة على لسان شمس الدين التبريزي النص التالي:

“المعلم الروحي الصادق لا يوجه إنتباهك إليه ولا يتوقع طاعة مُطلقة أو إعجاباً تاماً مِنك؛ بل يساعدك على أن تُقدر نفسك الداخلية وتحترمها؛ ‏فالمعلمين الحقيقين شفافون كالبلور، يَعبر نور الله من خلالهم”.

كان نصا مثالياً يكشف عن جوهر المعلم..
المعلم الروحي؛ هو إنسان تقرأ روحه في كلماته

حياته رحيل دائم؛ ‏بين ما يعرفة هو؛ وبين ما تجهله أنت؛ بين ما يعيشه؛ وبين ما تريد أن تعيشه.
هو يعلم داؤك الذي تنكره؛ ويعلم دواؤك الذي تجهله.
حين لا تعرف نفسك؛ هو يعرفها؛ وحين تتجاهل الحقيقة؛ يفتح قلبك لها؛ وحين لا ترى الواقع؛ يرتقي بوعيك لتبصره.

وعندما تقرأ.. يعلمك المعاني الهاربة خلف حروف الكلمات التي تقرأها
وعندما تتأمل.. يضيء بصيرتك نحو الحقائق.. بين ركام المعرفة الكثيفة التي يختزنها عقلك
وعندما تتعلم.. يقدم لك المجهول.. ليحلق بك في صورة المعلوم الذي تحتاج.

‏قد لا تعرفه.. ولكنه يعرفك.

وماذا لو..؟
‏قد يكون حازماً
وقد يكون قاسياً
‏وقد يكون مؤلماً
‏ولكنه دائماً ما يكون نقياً

وماذا لو ابتعد..؟
‏قد لا يبحث عنك؛ ولكنه يريدك معه..
‏قد لا يعجبك؛ ولكنه الدواء الذي تحتاجه..

المعلم.. هو رمز كل أم وكل أب وكل مربي وكل إعلامي وكل مدير وكل قائد وكل مدرب؛ وكل معلم

المعلم الرسول..
حكاية السماء، أرسلتها إلى الأرض، لتهدي به الحيارى التائهين..

المعلم الملهم..
حلم كل عين ضامئة لرؤية الحق والخير والجمال.

المعلم الحقيقي..
كشعاع الشمس في ليل الشتاء..
نادر في وجوده
فإن وجدته.. لا تفلته

والحديث عن المعلم الأنبل لا ينتهي..
وسلام على المعلم الأنبل..

*مؤسس منهج الطريق إلى الحكمة.

روابط ذات صلة

*هل الحب وردةٌ وقبلة ؟ (رحلة فكرية فلسفية في عالم الحب)

*هل الحب وردةٌ وقبلة ؟ (رحلة فكرية فلسفية في عالم الحب)
صدر الكرامة وشاعر الوطن

صدر الكرامة وشاعر الوطن
جماهير ( الأقنعة  ) الغفيرة ! 

جماهير ( الأقنعة  ) الغفيرة ! 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*