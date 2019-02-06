احدث الأخبار

قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول
أبرز المواد
 الطريق إلى الحكمة
يكتبون
 أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!
أبرز المواد
 الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة
منطقة نجران
 جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد
منطقة الباحة
 اليامي مديراً لهيئة الأرصاد بالمنطقة الجنوبية
مجتمع المناطق
 أمير عسير يدشن انطلاق فعاليات ملتقى عطاء التطوعي الذي تنظمه الجامعة
منطقة عسير
 مدير جامعة بيشة يبحث مع مسؤولي وأعيان بلقرن تعزيز الشراكة المجتمعية
منطقة عسير
 أمير عسير يدشن  المراكز الصحية المناوبة في المنطقة
منطقة عسير
 عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بتبوك يسلّم أول رخصة مدرب معتمد
منطقة تبوك
 إنقاذ حياة طفل بمستشفى الأطفال بالطائف
منطقة مكة المكرمة
قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول

قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول

أبرز المواد
الطريق إلى الحكمة

الطريق إلى الحكمة

يكتبون
أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أبرز المواد
الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة

الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة

منطقة نجران

قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول

قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول
http://almnatiq.net/?p=689570
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بانهيار مبنى سكني مؤلف من عدة طوابق في مدينة اسطنبول التركية، فيما لا يزال أربعة آخرون تحت الأنقاض.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الانهيار وقع في منطقة مالتيبه في الجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال السكان من تحت الأنقاض

وأفادت صحيفة “ديلي صباح” أن بعض المارة بالقرب من المبنى، المؤلف من 7 طواق ويضم 14 شقة، أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أن المسؤولين يخشون من احتجاز العديد من سكان البناية تحت الأنقاض.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى منطقة الحادث، بينما تحاول إدارة الطوارئ والإطفاء البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى.

ويضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب مواطنين في المنطقة.

وقال شهود عيان إن العديد من سكان البناية “القديمة” كانوا داخلها عندما انهارت من تلقاء نفسها.

يشار إلى أن تركيا شهدت سابقا العديد من الكوارث سابقا على غرار انهيار منجم.

روابط ذات صلة

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

أخيرا.. “فيسبوك” يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!
عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة

عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج بالحرس الوطني: حنا ما نعمل إلا مع خيرة الرجال وأنتم من الخيرة
خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين

خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*