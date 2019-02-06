قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بانهيار مبنى سكني مؤلف من عدة طوابق في مدينة اسطنبول التركية، فيما لا يزال أربعة آخرون تحت الأنقاض.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الانهيار وقع في منطقة مالتيبه في الجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال السكان من تحت الأنقاض