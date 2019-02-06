قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول

أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بانهيار مبنى سكني مؤلف من عدة طوابق في مدينة اسطنبول التركية، فيما لا يزال أربعة آخرون تحت الأنقاض.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الانهيار وقع في منطقة مالتيبه في الجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال السكان من تحت الأنقاض
وأفادت صحيفة “ديلي صباح” أن بعض المارة بالقرب من المبنى، المؤلف من 7 طواق ويضم 14 شقة، أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أن المسؤولين يخشون من احتجاز العديد من سكان البناية تحت الأنقاض.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى منطقة الحادث، بينما تحاول إدارة الطوارئ والإطفاء البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى.
ويضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب مواطنين في المنطقة.
وقال شهود عيان إن العديد من سكان البناية “القديمة” كانوا داخلها عندما انهارت من تلقاء نفسها.
يشار إلى أن تركيا شهدت سابقا العديد من الكوارث سابقا على غرار انهيار منجم.
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