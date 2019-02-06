احدث الأخبار

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً
أبرز المواد
 وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال
أبرز المواد
 بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة
أبرز المواد
 “البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستقطب عروضا وخبرات عالمية لخدمة الترفيه في المملكة
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته السادسة والأربعين
أبرز المواد
 رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ووزير الدولة العيبان والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يُدشن مركز الخدمات الشامل بالإمارة بقسميه الرجالي والنسائي
منطقة المدينة المنورة
 جامعة فهد بن سلطان تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع “نزاهة” لزيادة الوعي لدى الطلبة
منطقة تبوك
 “مهددات الأمن الوطني” .. محاضرة بتعليم تبوك
منطقة تبوك
 قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول
أبرز المواد
 الطريق إلى الحكمة
يكتبون
عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً

أبرز المواد
وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

أبرز المواد
بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

أبرز المواد
“البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”

“البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”

أبرز المواد

رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ووزير الدولة العيبان والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة

رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ووزير الدولة العيبان والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة
http://almnatiq.net/?p=689584
المناطق - واس

استقبل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض – مقر إقامته – اليوم, معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأفضل الآليات لدعمها ودفعها لآفاق أوسع في مختلف المجالات.

كما استقبل آدي راما، اليوم, صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية على الصعيد الثقافي، وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة، من خلال برامج وأنشطة ثقافية ثرية، تعتمد على مخزون وإرث ثقافي وحضاري غزيز لدى الجانين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير الجمهورية الألبانية لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من المسؤولين من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.

 

كما استقبل دولته ، في قصر الملك سعود بالرياض – مقر إقامته – اليوم، معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
وجرى خلال الاستقبال بحث موضوعات عدة تهم البلدين، لاسيما ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وأفضل الوسائل والسبل لدعم تلك العلاقة ودفع إلى آفاقٍ أوسع.
حضر اللقاء حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.

روابط ذات صلة

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً
وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال
بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*