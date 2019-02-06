احدث الأخبار

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً
أبرز المواد
 وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال
أبرز المواد
 بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة
أبرز المواد
 “البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستقطب عروضا وخبرات عالمية لخدمة الترفيه في المملكة
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته السادسة والأربعين
أبرز المواد
 رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ووزير الدولة العيبان والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يُدشن مركز الخدمات الشامل بالإمارة بقسميه الرجالي والنسائي
منطقة المدينة المنورة
 جامعة فهد بن سلطان تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع “نزاهة” لزيادة الوعي لدى الطلبة
منطقة تبوك
 “مهددات الأمن الوطني” .. محاضرة بتعليم تبوك
منطقة تبوك
 قتلى وجرحى في انهيار مبنى من عدة طوابق في اسطنبول
أبرز المواد
 الطريق إلى الحكمة
يكتبون
عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً

أبرز المواد
وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

أبرز المواد
بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

أبرز المواد
“البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”

“البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”

أبرز المواد

وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته السادسة والأربعين

وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته السادسة والأربعين
http://almnatiq.net/?p=689589
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين (46).
وناقش المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات، منها الموافقة على الخطة الاستراتيجية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2019 – 2023م) التي تهدف إلى تطوير برامج الجامعة الأكاديمية وتحسين أدائها التدريبي والبحثي وتطبيق أفضل مبادئ ضبط الجودة وتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والتركيز على مخرجات الجامعة كونها الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كما ناقش المجلس، التقرير السنوي عن أعمال الجامعة لعام 2018م، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجامعة، واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2019م.
حضـر الاجتماع، أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

روابط ذات صلة

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً

عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً
وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال
بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*