وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

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انتقل الى رحمه الله اليوم معالي الفريق: سعود بن عبدالعزيز الهلال، ونتضرع الى الله العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته.

وبدا الفريق سعود رحمه الله حياته ضابط شرطة ثم تخصص في البحث والتحري والتي لم تكن سهلة بالنسبة له وبعد أن أمضى وقتاً في تلك المهمة عين مديراً لشرط العليا والسليمانية إلى صدر قرار مدير الأمن العام بإعادته للبحث والتحري كمديراً عاماً لها بشرطة الرياض .

بعدها أنتقل الفريق سعود هلال للثقة التي حظي بها من قادته للعمل مديراً للدوريات الأمنية بالرياض وتمكن من تطوير هذا المرفق حتى تمت ترقيته وبشكل استثنائي لرتبة عميد للنجاحات التي حققها في وقت وجيز.