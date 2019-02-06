جامعي الخبر يطلق اليوم الخليجي لحقوق المريض في معرض تثقيفي

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أطلق مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل صباح أمس ممثلاً بإدارة حقوق وعلاقات المرضى فعالية اليوم الخليجي لحقوق المريض برعاية معالي مدير الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر د.عبد الله بن محمد الربيش والتي تستهدف زوار ومراجعي ومنومي مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بحضور مدير المستشفى الدكتور محمد الشهراني وعدد من منسوبي المستشفى من أطباء وكوادر إدارية وفنية وبمشاركة عدد من الجهات الاهلية .

من جانبه ذكر الدكتور محمد الشهراني بان هذه الفعالية جاءت لتؤكد أهمية إيضاح حقوق المرضى لدى المستشفى وتفعيل هذه الحقوق من خلال اليوم الخليجي لحقوق المريض والذي تتعاون فيه دول الخليج في تفعيل هذا اليوم والذي يهدف لترسيخ مفاهيم حقوق المريض ومنحه الخصوصية وان له الحق في تلقي الخدمات الطبية بالشكل الذي يليق بمشاركة عدد من الأركان والجهات وقد صاحب الفعالية معرض تثقيفي احتوى على مطويات ووثائق توضح حقوق ومسؤوليات المرضى مؤكدًا بان المستشفى الجامعي حريص على خدمة المرضى وما يقدم لهم من خدمات طبية على اعلى المستويات بكوادر طبيه مؤهلة .

من جانبه أشار مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى الجامعي عدنان بن خلف العنزي ان قياس مدى رضا المرضى يتم عن الخدمات المقدمة لهم بطرق وأدوات علميّة تعتمد على انشاء قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة بالمريض ومرافقيه والاستعانة ببقية أقسام المستشفى التي تظهر تعاون مشكور في زيادة شفافية التعامل ووضوح الإجراءات موضحاً الحقوق التي تحرص المستشفيات على توضيحها للمرضى وهي الحصول على الرعاية والخصوصية والسرية و الحماية والسلامة و الاحترام و التقدير و المشاركة في خطة الرعاية الصحية .

وأضاف بان المعرض المصاحب احتوى على عدة مشاركات بـ 5 اركان مختلفة من اقسام المستشفى الجامعي حيث شارك ركن إدارة حقوق وعلاقات المرضى لتوضيح المهام المتعلقة بالمريض مثل حفظ حقوق المريض وتعريفه بواجباته و التنسيق بين الفئه المستفيدة وذويهم مع الطاقم الطبي عند الطلب و استقبال الشكاوي والملاحظات والعمل على حلها و الرد على استفسارات وتساؤلات المرضى وتوجيههم حسب النظام و المراقبة المستمرة وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ، كما شارك قسم شؤون المرضى و قسم الصيدلية و ركن الاسعاف و الطوارئ و ركن الخدمة الاجتماعية الطبية كما شارك مجموعة من المتطوعين في المعرض .