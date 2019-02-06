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الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.

الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.

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الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.

الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.
http://almnatiq.net/?p=689627
المناطق_الرياض

أوضح معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الفريق الطبي للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أن البرنامج وفي بادرة إنسانية استجاب للمناشدة باجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء حيث إطلع معالي الدكتور عبدالله الربيعة على التقارير الأولية للتوأم السيامي اليمني من مستشفى الثورة بصنعاء وبين معاليه أن التوأم ذكور ويشتركان بجسد واحد وطرفان علويان وآخران سفليان وهناك رأسان منفصلان و لكل منهما عمود فقري مقارب للآخر وقد يكون هناك اشتراك في أسفل العمود الفقري كما أن التوأم يخضعان للتنفس الاصطناعي و عادة في مثل هذه الحالات يكون هناك عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة وإحتمال إشتراك في القلبين.
وأكد معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينسق بشكل عاجل مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية نقل التوأم وإجراء الفحوصات اللازمة لهما لدراسة مدى إمكانية فصلهما مؤكدا أن مثل هذه الحالة تعتبر حرجة وإذا ما وجدت عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة فإن إمكانية استمرار الحياة لهما صعبة بإرادة الله.
كما أوضح أن المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حريصة كل الحرص على كل فئات الشعب اليمني وسبق أن عالجت بتوجيهات من القيادة الرشيدة توائم سيامية وطفيلية من صنعاء و صعده و تعز خلال السنوات الثلاث الماضية

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