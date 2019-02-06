مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد : 382 مليون مسافر عبروا الجسر منذ افتتاحه

المناطق – فهد المريخي

أكد مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أن المؤسسة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تسهم في رفع الطاقة التشغيلية لمنطقة إنهاء الإجراءات بطاقة استيعابية لعدد 50 ألف مركبة في اليوم وبمعدل عبور 20 دقيقة لـ 110 آلاف مسافر ومعدل عبور 45 دقيقة لـ 170 ألف مسافر خلال أيام الذروة.

وأضاف أنه سيتم إعادة تصميم جزيرة الحدود كاملا وزيادة مساحة منطقة إنهاء الإجراءات للمركبات والتي تمثل حاليا نحو 24٪ من مساحة الجزيرة الحالية وزيادة مساحة منطقة إنهاء إجراءات الشاحنات والتي تمثل نحو 26% من مساحة الجزيرة الحالية

وأشار إلى أن عدد المسافرين الذي عبروا الجسر منذ افتتاحه في عام 1986 م وحتى نهاية العام 2018 بلغ 382 مليون مسافراً، فيما زاد معدل أعداد المسافرين سنويا بنسبة 10% خلال الـ 17 عاماً الأخيرة كما تم تنفيذ مشروعات لتوسعة كبائن إنهاء الإجراءات ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتخفيض المعدل الزمني لعبور المسافرين خلال العام 2018 رغم النمو في أعدادهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بعنوان جسر الملك فهد التحديات القائمة والمستقبلية بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية.