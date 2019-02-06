احدث الأخبار

تقارير محلية: الإيرانيون يلجؤون للأقل جودة بسبب “نار الأسعار”
أبرز المواد
 مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد : 382 مليون مسافر عبروا الجسر منذ افتتاحه
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.
أبرز المواد
 شرطة الباحة تطيح بـ«عصابة سودانية» بتهمة السرقة والتخريب
أبرز المواد
 شاهد: مقطع فيديو مثير للملك فيصل أثناء غسل الكعبة وخروجه باستخدام سلم خشب!
أبرز المواد
 الجيش الليبي يسيطر على أكبر حقل نفط في البلاد
أبرز المواد
 جامعي الخبر يطلق اليوم الخليجي لحقوق المريض في معرض تثقيفي
أبرز المواد
 عملية بأبها للولادة والأطفال تمكن محسن من النطق والتنفس الطبيعي مجدداً
أبرز المواد
 وفاة مدير عام الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال
أبرز المواد
 بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة
أبرز المواد
 “البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستقطب عروضا وخبرات عالمية لخدمة الترفيه في المملكة
أبرز المواد
تقارير محلية: الإيرانيون يلجؤون للأقل جودة بسبب “نار الأسعار”

تقارير محلية: الإيرانيون يلجؤون للأقل جودة بسبب “نار الأسعار”

أبرز المواد
مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد : 382 مليون مسافر عبروا الجسر منذ افتتاحه

مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد : 382 مليون مسافر عبروا الجسر منذ افتتاحه

أبرز المواد
الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.

الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.

أبرز المواد
شرطة الباحة تطيح بـ«عصابة سودانية» بتهمة السرقة والتخريب

شرطة الباحة تطيح بـ«عصابة سودانية» بتهمة السرقة والتخريب

أبرز المواد

تقارير محلية: الإيرانيون يلجؤون للأقل جودة بسبب “نار الأسعار”

تقارير محلية: الإيرانيون يلجؤون للأقل جودة بسبب “نار الأسعار”
http://almnatiq.net/?p=689636
المناطق_وكالات

كشفت تقارير إيرانية محلية أن المواطنين يقبلون مؤخرا على شراء الفواكه والخضروات الأقل الجودة بعد ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطازجة منها بين 10 و15% بالأسواق.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، نقلا عن حسين مشرف رئيس اتحاد بائعي الفاكهة والخضروات في محافظة يزد (وسط)، بأن أسعار المعروض الحالي في أسواق البلاد تشهد زيادة ملحوظة، معزيا الأمر للتقلبات المناخية فضلا عن المضاربات التي تتحكم بحركة البيع والشراء.

وأوضح “مشرف” أن أغلب المستهلكين الإيرانيين لم تعد لديهم قدرة شرائية في الوقت الراهن على شراء كميات من الفاكهة ذات الجودة الأعلى، نظرا لغلاء أسعارها، الأمر الذي دفعهم للحصول على متطالباتهم من الفواكه ذات الدرجة الأدنى فالأدنى.

وأشار إلى أن تجار إيرانيين يعمدون إلى طرح كميات كبيرة من الفواكه عالية الجودة في أسواق حدودية بغية الحصول على عوائد ربحية بالعملة الصعبة، مردفا أن أسعار الخضروات تأثرت أيضا بموجة الغلاء التي تعم الأسواق.

ورصدت وكالة أنباء “إيسنا” أسعار أبرز الأصناف من الفاكهة والخضروات في الأسواق المحلية، حيث تضاعفت قيمة الكيلوجرام الواحد من البرتقال “تومسون” على سبيل المثال من 2500 تومان إيراني إلى 4500 تومان (يوازي 1 تومان 10 ريالات إيرانية).

وتخطى سعر الكيلوجرام الواحد من اليوسفي نحو 7000 تومان، بينما يباع نظيره من الكيوي بسعر يتجاوز 9500 تومان، فيما تصاعدت أسعار الخضروات هي الأخرى في الأسواق الإيرانية.

وتضاعف سعر الكيلوجرام الواحد من الباذنجان لمرتين، حيث اقترب من حاجز 3000 تومان، في الوقت الذي رفع التجار أسعار الثوم لنحو 7000 تومان للكيلو الواحد بسبب شحه من الأسواق مؤخرا.

روابط ذات صلة

مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد : 382 مليون مسافر عبروا الجسر منذ افتتاحه

مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد : 382 مليون مسافر عبروا الجسر منذ افتتاحه
الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.

الدكتور الربيعة :البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء.
شرطة الباحة تطيح بـ«عصابة سودانية» بتهمة السرقة والتخريب

شرطة الباحة تطيح بـ«عصابة سودانية» بتهمة السرقة والتخريب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*