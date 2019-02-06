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النصر يتجاوز القادسية بثلاثية

النصر يتجاوز القادسية بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=689647
المناطق_الرياض

حسم فريق النصر مباراته أمام ضيفه القادسية بالفوز 3-1، في لقاء جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في أولى مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم النصر مبكرا عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.
وأدرك القادسية التعادل عن طريق اللاعب ريس ويليامس في الدقيقة 71، قبل 10 دقائق من هدف النصر الثاني الذي حمل توقيع نفس اللاعب بالخطأ في مرماه.
واختتم سلطان الغنام لاعب النصر ثلاثية فريقه بهدف في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وارتفع رصيد النصر إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز التاسع بشكل مؤقت، لحين استكمال بقية مباريات الجولة.

 

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