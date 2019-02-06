تركي آل الشيخ يطلق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية تحديات الترفيه

المناطق_الرياض

أطلقت هيئة الترفيه السعودية،اليوم، برنامج تحديات الترفيه أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.

وأكد رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ رصد ٢٠ مليون ريال لتدريب وتمكين أفضل المواهب لتصل للعالمية.

وأوضحت الهيئة أن الهدف هو تسليط الضوء على النجوم والموهوبين والهواة من كافة أنحاء المملكة ودعمهم وتطوير مواهبهم.

و تم إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية تحديات الترفيه الذي يتضمن أكثر من 20 تحدي في أكثر من 20 نشاط ترفيهي متنوع.

يهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، كما يهدف إلى تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة.

سيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية.

برامج الدعم للفائزين تصل إلى 20 مليون ريال

سيحظى الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحدي على دعم موجّه لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم

المركز الأول

المركز الأول

500,000 ريال سعودي

لدعم وتطوير الموهبة

المركز الثاني

300,000 ريال سعودي

لدعم وتطوير الموهبة

المركز الثالث

200,000 ريال سعودي

لدعم وتطوير الموهبة

التحديات

شارك بهواياتك ومواهبك في واحد أو أكثر من موضوعات الترفيه

مسار أنغام السعودية

أنغام السعودية

لأفضل موهبة في العزف على الآلات الموسيقية وأفضل فرقة عزف موسيقي

مسار ماراثون الضحك

ماراثون الضحك

لأفضل عرض ستاند اب كوميدي سعودي

مسار فنان الجرافيتي

فنان الجرافيتي

شاركنا في أضخم تحدي لفن الجرافيتي في المملكة

مسار مُطرب السعودية

مُطرب السعودية

مسابقة أجمل صوت غنائي في المملكة

مسار شاعر الوطن

شاعر الوطن

لأصحاب الأقلام الشعرية ولمؤلفين الشعر بكل أنواعه، فرصتكم الآن لإثراء الساحة الأدبية بأبياتكم وقصائدكم

مسار السيرك السعودي

السيرك السعودي

مسابقة أفضل سيرك محلي مبتكر أو مماثل لعرض سيرك عالمي

مسار أولمبيات الطبيعة

أولمبيات الطبيعة

شاركنا جمال الطبيعة وورينا جمال زهورك!

مسار التطبيقات الترفيهية

التطبيقات الترفيهية

مسابقة أفضل تطبيق ترفيهي على الجوال

مسار التمثيل

التمثيل

لأفضل المواهب السعودية في التمثيل!

مسار الرقصات الشعبية

الرقصات الشعبية

شاركنا بأشهر الرقصات الشعبية في السعودية

مسار عروض الدبابات

عروض الدبابات

لأفضل عروض الدبابات والهارلي في المملكة

مسار شيف المملكة

شيف المملكة

شارك معنا إذا تعرف تطبخ أطباق سعودية وعالمية!

مسار عروض السيارات

عروض السيارات

لأفضل المواهب في تعديل السيارات، تجميع السيارات الكلاسيكية وعروض السيارات (التطعيس)

مسار كرتون سعودي

كرتون سعودي

طلعو مواهبكم في الرسم واصنعوا معنا أفضل شخصية كرتونية سعودية، لأن اليابانيين مو أحسن مننا!

مسار عروض الحيوانات

عروض الحيوانات

عندك حيوان أليف؟ علمته موهبه؟ خلينا نشوفها!

مسار فنون الخفّه

فنون الخفّه

أقوى عروض الخفّه والخداع البصري في المملكة

مسار التزلج

التزلج

أفضل عروض الهواة ومواهب الاسكيت وألواح التزلج في المملكة

مسار الكوميك السعودي

الكوميك السعودي

مسابقة لأفضل موهبة رسم الكوميك في المملكة

مسار الفيديو والتصوير

الفيديو والتصوير

لأفضل موهبة في تصميم وإنتاج مقاطع الفيديو الإبداعية.

لأفضل مواهب التصوير الفوتوغرافي في المملكة.

مسار تغطية الفعاليات

تغطية الفعاليات

لأفضل تغطية بكاميرا الجوال لفعالية عامة في المملكة

اقترح موهبة ترفيهية غير موجودة

تعمل الهيئة العامة للترفيه على اكتشاف المواهب في السعودية، طرحنا 20 موهبة. شاركنا باقتراحك إذا اعتقدت أن موهبتك غير موجودة

استقبال المشاركات

استقبال المشاركات

6 فبراير – 30 أبريل

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التقييم و الترشيح

التقييم و الترشيح

1 مايو – 30 يونيو

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الأداء الحي والتحكيم

الأداء الحي والتحكيم

1 يوليو – 31 أغسطس

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التصويت

التصويت

1 سبتمبر – 30 سبتمبر

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الإحتفال بالفائزين

الإحتفال بالفائزين

1 أكتوبر – 31 أكتوبر

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يبدأ استقبال المشاركات من تاريخ 6 فبراير 2019 حتى تاريخ 30 أبريل 2019

يبدأ تقييم المشاركات التي تم استقبالها من تاريخ 1 مايو 2019 إلى تاريخ 31 يونيو 2019

تبدأ فعاليات عروض الأداء الحية والتحكيم في 1 يوليو وتنتهي في 31 أغسطس

يبدأ التصويت للمشاركات المختارة من تاريخ 1 سبتمبر 2019 حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019

يتم إعلان الفائزين خلال شهر أكتوبر