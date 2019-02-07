حاوية لخلط الدهانات تهدد بكارثة والدفاع المدني يتدخل

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باشر مدني خميس مشيط مساء اليوم بلاغا عن ارتفاع درجة الحراره في حاوية لخلط الدهانات داخل احد معامل ومستودعات الدهانات التابعه لمصنع دهانات بالمحافظة وذلك في تمام الساعه (١٩:٣٠) تم انتقال فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني نظرا لتصاعد كثيف لدخان خانق استوجب التعامل معه وفق الاصول المتبعة في مثل هذه الحالات وجرى خراج حاوية الدهان الى خارج الموقع وعمل تهويه طبيعيه وانهاء الحاله بدون اصابات ولله الحمد .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي