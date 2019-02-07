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حاوية لخلط الدهانات تهدد بكارثة والدفاع المدني يتدخل

حاوية لخلط الدهانات تهدد بكارثة والدفاع المدني يتدخل
http://almnatiq.net/?p=689666
المناطق_خميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط مساء اليوم  بلاغا عن ارتفاع درجة الحراره في حاوية لخلط الدهانات داخل احد معامل ومستودعات الدهانات التابعه لمصنع دهانات بالمحافظة  وذلك في تمام الساعه (١٩:٣٠) تم انتقال فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني نظرا لتصاعد كثيف لدخان خانق استوجب التعامل معه وفق الاصول المتبعة في مثل هذه الحالات وجرى خراج حاوية الدهان الى خارج الموقع وعمل تهويه طبيعيه وانهاء الحاله بدون اصابات ولله الحمد .
اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي

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