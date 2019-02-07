محافظ محايل يوجه بإعادة النظر في تصميم ركن رؤية وفن لضمان استمراره مع الرفع المساحي لكامل جادة محايل

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انطلاقا من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير ، وجه سعادة محافظ محايل الأستاذ محمد بن ناصر بن لبده بلدية محايل بناء على الشراكه الرائده مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظه في فكرة وتصميم جادة محايل ولما تحقق من نجاح الأهداف المرسومة لهذا العام في تطوير القطاع السياحي بالمحافظة لاستدامة سياحه طوال العام وعدم تخصيص موسم واحد لهذه الأنشطة المتنوعه التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن وخلق فرص وظيفية وتنوع مصادر الدخل للفرد

فقد وجه سعادته بإعادة النظر في تصميم ركن رؤية وفن لضمان استمراره مع الرفع المساحي لكامل جادة محايل وماحولها واعادة توزيعها كفرص استثماريه للشباب والشابات كدعم لكافة شرائح المجتمع واحتواء المواهب وتطويرها وفق خطط ستعلن مستقبلاً تواكب مرحلة التغيير التي تعيشها الدولة ، ويؤكد محافظ محايل أن محافظة محايل ستشهد حراك تنموي كبير قادم الأيام في مختلف المجالات .