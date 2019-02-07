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الأمير أحمد بن فهد يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة 

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http://almnatiq.net/?p=689675
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة. واستعرض سموه خدمات الأحوال المدنية التي تقدم للمستفيدين كافة. من جانبه قدم اللواء عبدالرحمن الجلعود الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله داعياً الله التوفيق للجميع.

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