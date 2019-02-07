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ولي العهد يرأس ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حي الطريف بالدرعية التاريخية

ولي العهد يرأس ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حي الطريف بالدرعية التاريخية

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ولي العهد يرأس ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حي الطريف بالدرعية التاريخية

ولي العهد يرأس ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حي الطريف بالدرعية التاريخية
http://almnatiq.net/?p=689683
المناطق_الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الأربعاء في حي الطريف بالدرعية التاريخية تحت عنوان: (حديث السياحة)، في شأن الرؤى والتوجهات لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وارتكزت ورشة العمل التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ثلاثة محاور أساسية تضمنت لمحة عامة عن صناعة السياحة عالمياً ومحلياً، إلى جانب استعراض طموح القطاع السياحي في المملكة، بالإضافة إلى الشركاء المعنيين في التنفيذ.

وتناولت ورشة العمل نظرة على صناعة السياحة على مستوى العالم بما في ذلك تحليل وشرح لتوقعات النمو في القطاعات السياحية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور القطاع السياحي في خلق الفرص الاستثمارية عالمياً.

كما تضمنت ورشة العمل تحليلاً للفرص الوطنية في قطاع السياحة بما في ذلك تعزيز مكانة المملكة عالمياً في هذا القطاع، واشتملت على مقومات القطاع السياحي الناجح، بالإضافة إلى تشخيص الفرص والإمكانات في السياحة الوطنية ، إلى جانب تحليل للحوكمة وإستراتيجية القطاع والتشريعات والمعايير ورفع الوعي السياحي.

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