شاهد .. هلع شديد لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول

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في مشهد يخطف الأنفاس، أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لحظة انهيار مبنى سكني من 8 طوابق في مدينة إسطنبول التركية، مما أسفر عن مقتل وفقدان عدد من الأشخاص.

ويظهر الفيديو، انهيارا سريعا وعنيفا للمبنى، الذي كان يسير أمامه عدد من المشاة وقت سقوطه.

وانهار المبنى المؤلف من 8 طوابق وفيه 14 شقة، مما أدى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، بعضهم من المشاة الذي تصادف مرورهم مع الكارثة التي حلت بالمبنى.

وهرعت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وباشرت السلطات التركية البحث عن ما لا يقل عن 4 أشخاص، عالقين تحت الأنقاض، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأجبر الانهيار الكبير وما تبعه من غبار كثيف، المارة على الفرار من المكان، وفق ما أظهرت لقطات الفيديو.