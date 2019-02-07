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اللجنة العقارية بغرفة جازان تعقد اجتماعها السادس

اللجنة العقارية بغرفة جازان تعقد اجتماعها السادس

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اللجنة العقارية بغرفة جازان تعقد اجتماعها السادس

اللجنة العقارية بغرفة جازان تعقد اجتماعها السادس
http://almnatiq.net/?p=689693
المناطق_فضه عطيف

عقدت اللجنة العقارية بغرفة جازان اجتماعها السادس بحضور رئيس اللجنة الأستاذ محمد العطاس  وأعضاء اللجنة  بالإضافة الى مندوب وزارة التجارة والاستثمار ومندوب فرع وزارة الإسكان وذلك بقاعة الاجتماعات بالغرفة.
وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, ومنها الأطر العامة لمهام وأعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وفق لائحة اللجان المعتمدة من مجلس الغرف السعودية , بما يخدم المستثمرين في القطاع العقاري  بالمنطقة, والسبل الكفيلة باستحداث برامج وأنشطة تعزز من حضور القطاع العقاري والتكامل بين فرعيه الخاص والعام إضافة لجملة من الموضوعات التي تهم عمل اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة برامج التنظيم العقاري بالمنطقة ، كما قدم مشرف برنامج إيجار بمنطقة جازان الأستاذ عبدالعزيز فالوق شرح عن برنامج الرقابة الشمولية للتنظيم العقاري “ايجار” واهدافه والية العمل عليه والجولات الرقابية للبرنامج .
ويهدف الاجتماع الى توحيد الجهود في سبيل تنظيم سوق العقار في المنطقة ومتابعة آخر المستجدات والتطورات وبحث التحديات التي تواجه منتسبي غرفة جازان  من رواد القطاع ومناقشتها والرفع بها للجهات المسؤولة لإيجاد الحلول اللازمة والناجحة.

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