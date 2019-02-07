احدث الأخبار

وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم
أبرز المواد
 وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها
أبرز المواد
 تعليم الرياض: تمديد فترة إدخال رغبات «النقل الداخلي» حتى هذا الموعد
أبرز المواد
 خبير أرصاد يتوقع: حالة مطرية جديدة على هذه المناطق
أبرز المواد
 اليمن.. مقاتلات التحالف تقصف معسكرات تدريب للحوثيين
أبرز المواد
 اختيار  الدكتور الضيوفي ضمن فريق تطوير المجالس البلدية
أبرز المواد
 شاهد .. طفل قطري : منتخبنا ما في واحد قطري كله مجنسين !
أبرز المواد
 مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة للأمير” صباح الأحمد”!
أبرز المواد
 بنجلاديش.. إغلاق الحدود بعد تدفق 200 بوذي من ميانمار
أبرز المواد
 اللجنة العقارية بغرفة جازان تعقد اجتماعها السادس
أبرز المواد
 إصابة أم وطفلها في حريق التهم شقة في المجاردة
أبرز المواد
 ولي العهد يرأس ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حي الطريف بالدرعية التاريخية
أبرز المواد
وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم

أبرز المواد
وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها

وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها

أبرز المواد
تعليم الرياض: تمديد فترة إدخال رغبات «النقل الداخلي» حتى هذا الموعد

تعليم الرياض: تمديد فترة إدخال رغبات «النقل الداخلي» حتى هذا الموعد

أبرز المواد
خبير أرصاد يتوقع: حالة مطرية جديدة على هذه المناطق

خبير أرصاد يتوقع: حالة مطرية جديدة على هذه المناطق

أبرز المواد

وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها

وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها
http://almnatiq.net/?p=689699
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء (144) متقدماً على وظائفها والمعلنة في 1440/04/16هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.

ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني بدءاً من يوم الأحد الموافق 1440/06/05هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1440/06/16هـ؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم.

وأوضحت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

الشروط التالية:

1 – الالتزام بالزي الوطني.
2 – الالتزام بموعد المقابلة المحدد.
3 – إحضار أصل المؤهل العلمي ونسخة السجل الأكاديمي، وأن تكون مترجمة باللغة العربية إذا كانت من خارج المملكة.
4 – إحضار صورة واضحة من الهوية الوطنية.
5 – إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية.

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية متاحة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم
تعليم الرياض: تمديد فترة إدخال رغبات «النقل الداخلي» حتى هذا الموعد

تعليم الرياض: تمديد فترة إدخال رغبات «النقل الداخلي» حتى هذا الموعد
خبير أرصاد يتوقع: حالة مطرية جديدة على هذه المناطق

خبير أرصاد يتوقع: حالة مطرية جديدة على هذه المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*