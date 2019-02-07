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مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة للأمير” صباح الأحمد”!

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مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة للأمير” صباح الأحمد”!

مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة للأمير” صباح الأحمد”!
http://almnatiq.net/?p=689703
المناطق_متابعات

قام موظف مصري في مجلس الأمة الكويتي، باختراق شبكة معلومات المجلس أثناء كلمة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.
وحسب “صحيفة ” “الرأي” الكويتية، تنظر الجنايات في قضية موظف مصري في مجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات التواصل الاجتماعي.
وأضافت ” الصحيفة” أن ذلك جاء أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

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