مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة للأمير” صباح الأحمد”!

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قام موظف مصري في مجلس الأمة الكويتي، باختراق شبكة معلومات المجلس أثناء كلمة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وحسب “صحيفة ” “الرأي” الكويتية، تنظر الجنايات في قضية موظف مصري في مجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات التواصل الاجتماعي.

وأضافت ” الصحيفة” أن ذلك جاء أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.