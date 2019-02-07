قام موظف مصري في مجلس الأمة الكويتي، باختراق شبكة معلومات المجلس أثناء كلمة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.
وحسب “صحيفة ” “الرأي” الكويتية، تنظر الجنايات في قضية موظف مصري في مجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات التواصل الاجتماعي.
وأضافت ” الصحيفة” أن ذلك جاء أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة للأمير” صباح الأحمد”!
قام موظف مصري في مجلس الأمة الكويتي، باختراق شبكة معلومات المجلس أثناء كلمة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.
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