وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم

​م ​اسم

الوظيفة​ ​الاحتياج ​المؤهل

الدرا​​سي ​الخبرة

المطلوبة ​متطلبات

إضافية

​1​ ​أخصائي مساعد ​3 ​بكالوريوس موارد بشرية أو ما يعادلها ​ ​

​2 ​محاسب​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ مساعد ​3 ​بكالوريوس محاسبة ​ ​

​3 ​​أخصائي مساعد ​1 ​بكالوريوس إدارة مالية أو ما يعادلها ​ ​

​4 ​​​أخصائي مساعد ​5 ​بكالوريوس في مجال القانون أو ما يعادلها ​ ​

​5 ​أخصائي أمن وحوكمة المعلومات ​1 ​بكالوريوس في مجال أمن المعلومات أو ما يعادلها 3 سنوات ​توفر إحدى الشهادات

(CISSP, CISM, CRISC, +SECRUTY)​

​6 أخصائي شبكات​ 1​ بكالوريوس في مجال الشبكات أو ما يعادلها​ 3 سنوات​ ​توفر إحدى الشهادات

​​ (CCNA, CNNP, CISSP, CCIE)

7​ فني دعم تقنية معلومات​ 1​ دبلوم (سنتين بعد الثانوي) في مجال الحاسب الآلي أو ما يعادلها​ ​ ​

8​ ​أخصائي 3​ بكالوريوس في مجال القانون أو ما يعادلها​ 3 سنوات​​ ​

9​ أخصائي أول​ 4​ ماجستير في مجال القانون أو ما يعادلها​ 3 سنوات​​ ​إجادة اللغة الإنجليزية / اللغة الفرنسية​

​10 أخصائي أول​​ ​1 ماجستير في مجال العلاقات الدولية أو ما يعادلها ​ 3 سنوات​​​ إجادة اللغة الإنجليزية / اللغة الفرنسية​

11​ أخصائي أول​ ​1 ماجستير في مجال القانون أو ما يعادلها إجادة اللغة الإنجليزية ​

​12 أخصائي مساعد​ ​1 بكالوريوس في مجال الإعلام أو ما يعادلها​ 3 سنوات اجادة استخدام الإعلام الرقمي / إجادة اللغة الإنجليزية​

13​ أخصائي مساعد​ 2​ بكالوريوس في مجال الإحصاء أو ما يعادلها ​​ ​ ​

14​ ​مراجع داخلي مساعد

(للنساء فقط) 1​ بكالوريوس في مجال المحاسبة​ ​ ​توفر شهادة

(CIA)

​15 مراجع داخلي ​ 1​ ​بكالوريوس في مجال الإدارة المالية 3 سنوات​ ​توفر شهادة

(CIA)

16​ ​مترجم أول ​1 ​ماجستير لغات وترجمة أو ما يعادلها ​ اللغة الإنجليزية​

17 مساعد إداري​ 2​ دبلوم (سنتين بعد الثانوي) في مجال الوثائق والمحفوظات​ ​ ​

​18 أخصائي ​ 1​ بكالوريوس في مجال الإعلام أو ما يعادلها ​ 3 سنوات​ ​