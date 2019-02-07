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وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان.. موعد وطريقة التقديم
http://almnatiq.net/?p=689719
المناطق_متابعات

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن حاجتها لشغل 34 وظيفة لكلا الجنسين، على سلم أجور هيئة حقوق الإنسان في الرياض.

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تضعها الهيئة.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم غداً الخميس بتاريخ 1440/06/02هـ وينتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1440/06/16هـ.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الوظائف:

​م
​اسم
الوظيفة​
​الاحتياج
​المؤهل
الدرا​​سي
​الخبرة
المطلوبة
​متطلبات
إضافية
​1​
​أخصائي مساعد
​3
​بكالوريوس موارد بشرية أو ما يعادلها
​2
​محاسب​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ مساعد
​3
​بكالوريوس محاسبة
​3
​​أخصائي مساعد
​1
​بكالوريوس إدارة مالية أو ما يعادلها
​4
​​​أخصائي مساعد
​5
​بكالوريوس في مجال القانون أو ما يعادلها
​5
​أخصائي أمن وحوكمة المعلومات
​1
​بكالوريوس في مجال أمن المعلومات أو ما يعادلها
3 سنوات
​توفر إحدى الشهادات
(CISSP, CISM, CRISC, +SECRUTY)​
​6
أخصائي شبكات​
1​
بكالوريوس في مجال الشبكات أو ما يعادلها​
3 سنوات​
​توفر إحدى الشهادات
​​ (CCNA, CNNP, CISSP, CCIE)
7​
فني دعم تقنية معلومات​
1​
دبلوم (سنتين بعد الثانوي) في مجال الحاسب الآلي أو ما يعادلها​
8​
​أخصائي
3​
بكالوريوس في مجال القانون أو ما يعادلها​
3 سنوات​​
9​
أخصائي أول​
4​
ماجستير في مجال القانون أو ما يعادلها​
3 سنوات​​
​إجادة اللغة الإنجليزية / اللغة الفرنسية​
​10
أخصائي أول​​
​1
ماجستير في مجال العلاقات الدولية أو ما يعادلها ​
3 سنوات​​​
إجادة اللغة الإنجليزية / اللغة الفرنسية​
11​
أخصائي أول​
​1
ماجستير  في مجال القانون أو ما يعادلها
إجادة اللغة الإنجليزية ​
​12
أخصائي مساعد​
​1
بكالوريوس في مجال الإعلام أو ما يعادلها​
3 سنوات
اجادة استخدام الإعلام الرقمي / إجادة اللغة الإنجليزية​
13​
أخصائي مساعد​
2​
بكالوريوس في مجال الإحصاء أو ما يعادلها ​​
14​
​مراجع داخلي مساعد
(للنساء فقط)
1​
بكالوريوس في مجال المحاسبة​
​توفر شهادة
(CIA)
​15
مراجع داخلي ​
1​
​بكالوريوس في مجال الإدارة المالية
3 سنوات​
​توفر شهادة
(CIA)
16​
​مترجم أول
​1
​ماجستير لغات وترجمة أو ما يعادلها
اللغة الإنجليزية​
17
مساعد إداري​
2​
دبلوم (سنتين بعد الثانوي) في مجال الوثائق والمحفوظات​
​18
أخصائي ​
1​
بكالوريوس في مجال الإعلام أو ما يعادلها ​
3 سنوات​
​19
​أخصائي مساعد
​1
​بكالوريوس في مجال العلاقات العامة

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