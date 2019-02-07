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اليمن.. مقاتلات التحالف تقصف معسكرات تدريب للحوثيين

اليمن.. مقاتلات التحالف تقصف معسكرات تدريب للحوثيين
http://almnatiq.net/?p=689721
المناطق_وكالات

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي في غرب محافظة ذمار.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المقاتلات شنت 7 غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة بني العارسي، في مديرية وصاب السفلى في المحافظة، وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الحوثي.

وقال سكان محليون إن الطيران استهدف معسكراً للعشرات من أبناء المنطقة أثناء تدريبهم في أحد الشعاب الجبلية تمهيداً لإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية أن قرابة 13 اسماً من أبناء المنطقة قُتلوا في الغارة، بينهم مشرف الميليشيات في المنطقة.

وبحسب السكان فإن الميليشيات صعدت مؤخراً من تحركاتها في مديرية وصاب السافل، تزامناً مع معارك في الساحل الغربي لليمن.

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