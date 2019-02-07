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أمير مكة بالنيابة ‎بدر بن سلطان يدشن مبنى بلدية محافظة ‎خليص الجديد

أمير مكة بالنيابة ‎بدر بن سلطان يدشن مبنى بلدية محافظة ‎خليص الجديد
http://almnatiq.net/?p=689735
المناطق_مكة

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة مبنى بلدية محافظة خليص الجديد وكان في استقبال سموه الكريم رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي واطلع سموه على المشاريع المنجزة بالبلدية
ويقع مبنى البلدية الجديد على طريق المدينة مكة السريع في مخطط مركز الخدمات الحكومية
وقد رفع رئيس البلدية أسمى آيات الشكر والعرفان لسموه الكريم على تدشينه للمبنى
علما بأن مبنى البلدية الجديد ذو طراز معماري جميل وبه كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المواطن ويعتبر واجهة حضارية تفخر بها المحافظة

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