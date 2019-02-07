أمير مكة بالنيابة ‎بدر بن سلطان يدشن مبنى بلدية محافظة ‎خليص الجديد

المناطق_مكة

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة مبنى بلدية محافظة خليص الجديد وكان في استقبال سموه الكريم رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي واطلع سموه على المشاريع المنجزة بالبلدية

ويقع مبنى البلدية الجديد على طريق المدينة مكة السريع في مخطط مركز الخدمات الحكومية

وقد رفع رئيس البلدية أسمى آيات الشكر والعرفان لسموه الكريم على تدشينه للمبنى

علما بأن مبنى البلدية الجديد ذو طراز معماري جميل وبه كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المواطن ويعتبر واجهة حضارية تفخر بها المحافظة