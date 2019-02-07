أردني يقاضي مجموعة “mbc” لهذا السبب !

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قرر الكاتب الأردني سليمان العساف، مقاضاة مجموعة mbc السعودية، بسبب أغنية “دمي فلسطيني”، التي غناها نجم أراب أيدول الفنان محمد عساف، وحققت انتشارا كبيرا.

وأكد العساف، أنه يمتلك حقوق الملكية الفكرية لهذه الأغنية التي حصدت هذه الأغنية الوطنية الفلسطينية أكثر من 15 مليون مشاهدة على موقع شركة PLATINUM RECORDS.

وسبق أن قال المطرب الفلسطيني محمد عساف في حوار صحفي إن أغنية “دمي فلسطيني” من كلمات وإنتاج الكاتب سليمان العساف ومن ألحان وتوزيع الموسيقار وائل الشرقاوي.

وجاء إعلان العساف عن مقاضاة مجموعة قنوات mbc، بعد أن وصل الأمر فيما بينهما إلى طريق مسدود، حسب الكاتب.