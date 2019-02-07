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عقوبات صارمة على المكاتب الهندسية المشرفة على البيوت المغشوشة .. تعرف عليها!

عقوبات صارمة على المكاتب الهندسية المشرفة على البيوت المغشوشة .. تعرف عليها!
http://almnatiq.net/?p=689752
المناطق_الرياض

أقرت الهيئة العامة للمهندسين، نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، الذي تضمن عقوبات جديدة ضد المكاتب الهندسية المخالفة لتطبيق الأنظمة، ومن بينها المشرفة على البيوت المغشوشة.

ووفقا لـ “الوطن” تضمنت لائحة الهيئة عقوبات تصل إلى حد إلغاء تراخيص المكاتب، وتوقيع غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، بالإضافة إلى دفع مبلغ التعويض لمالك المنزل من المطور العقاري بعد صدور حكم قضائي نهائي.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين والاستثمارات العقارية خالد الجاسر، إن الغش التجاري يحدث في المواد أو في الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن النظام الجديد المتمثل في كود البناء سيمنع تلك الحالات؛ حيث يجب على كل مطور التقيد بهذا الكود وإذا ثبتت المخالَفة تعاقب الجهة المخالِفة.

وأكد الجاسر أن الفترة المقبلة ستشهد إحداث تنظيم للبناء بعد تطبيق نظام الكود مؤخراً، وفي حال اكتشف أخطاء في البناء؛ بسبب خلل من المكتب الاستشاري المسؤول عن المبنى، يحاسب المكتب فوراً ويحق للمشتري المطالبة بتعويض من المطور العقاري.

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