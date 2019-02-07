إيران.. مليار ونصف المليار تكشف أزمة “خامنئي” والجيش !

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تعيش إيران مأزقا ماليا كبيرا مع عجز الميزانية عن تغطية النفقات العسكرية بتأثير إعادة فرض واشنطن للعقوبات على طهران.

وتحد دفع المرشد الإيراني علي خامنئي لإصدار أوامر، بسحب مليار ونصف المليار دولار من ما يسمى بصندوق دعم التطوير الوطني، لتغطية العجز.

ويقول نواب إيرانيون، إن خامنئي لم يجد بدا من اتخاذ هذا القرار، لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد على خلفية العقوبات الأميركية.

خطوة أثارت استياء شعبيا، فصندوق دعم التطوير الوطني، يعد صندوقا ادخاريا للأجيال القادمة من الناتج النقدي لواردات النفط .

وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام للاستيلاء على مقدرات الشعب، فالعقوبات التي فرضت على إيران عام 2011 دفعت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ، لسحب أموال من الصندوق، ومثله الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي لجأ إلى الصندوق لتغطية أكثر من أزمة.