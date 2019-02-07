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توجيه عاجل من «حساب المواطن» للاستفادة من الدفعة القادمة

توجيه عاجل من «حساب المواطن» للاستفادة من الدفعة القادمة
http://almnatiq.net/?p=689754

دعا «حساب المواطن»، إلى التسجيل الآن وقبل يوم 10 فبراير الجاري كحد أقصى للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر مارس عبر الرابط التالي (من هنا)

التسجيل في حساب المواطن

وكتب “حساب المواطن”، الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه للاستفادة من الدفعة القادمة يجب التسجيل قبل 10 فبراير القادم.

دفعة جديدة

وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن إجمالي الدفعات الـ14 التي تم صرفها لمستفيدي البرنامج منذ انطلاقه وحتى دفعة يناير الماضي بلغت أكثر من 32.4 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مبالغ الأثر الرجعي 237.4 مليون ريال.

ومن المنتظر أن يقوم البرنامج بإيداع الدفعة الخامسة عشرة وثاني دفعات عام 2019، خلال أيام قليلة.

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