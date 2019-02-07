كاتب: «التوطين» مطلب اجتماعي على الجميع أن يضعه على عاتقه

كاتب: «التوطين» مطلب اجتماعي على الجميع أن يضعه على عاتقه

أبرز المواد
لعدم مطابقته للمواصفات.. «التجارة» تستدعي مكيف «سبيليت HAAS»

لعدم مطابقته للمواصفات.. «التجارة» تستدعي مكيف «سبيليت HAAS»

أبرز المواد
تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة سيدة توقف قلبها بالطائف

تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة سيدة توقف قلبها بالطائف

أبرز المواد
بيان مشترك حول سوريا لـ7 دول من ضمنها أمريكا والسعودية ومصر !

بيان مشترك حول سوريا لـ7 دول من ضمنها أمريكا والسعودية ومصر !

أبرز المواد

بيان مشترك حول سوريا لـ7 دول من ضمنها أمريكا والسعودية ومصر !

بيان مشترك حول سوريا لـ7 دول من ضمنها أمريكا والسعودية ومصر !
http://almnatiq.net/?p=689759
المناطق_متابعات

دعا وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وأمريكا وبريطانيا، بيانا مشتركا، الأربعاء، من واشنطن، إلى مواصلة العمل من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في بيان مشترك أصدرته هذه الدول.

وأكدت الدول السبعة ألا وجود لحل عسكري في سوريا، وشددت على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للصراع، ورأت أن وجود رغبة دبلوماسية وسياسية بإنهاء الصراع في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري، ضرورة ملحة.

ووجهت هذه الدول رسالة تحذير إلى من يؤمنون بالحل العسكري وزعزعة استقرار المنطقة، مفادها أنهم لن يحصلوا على شيء سوى زيادة مخاطر حدوث تصعيد وإشعال المنطقة بشكل أوسع.

وأكدت الدول الـ7 على أنها متمسكة بتركيز جهودها على الحل السياسي المبني على أسس قرار مجلس الأمن 2254، عبر دعم جهود الأمم المتحدة في سوريا.

روابط ذات صلة

كاتب: «التوطين» مطلب اجتماعي على الجميع أن يضعه على عاتقه

كاتب: «التوطين» مطلب اجتماعي على الجميع أن يضعه على عاتقه
لعدم مطابقته للمواصفات.. «التجارة» تستدعي مكيف «سبيليت HAAS»

لعدم مطابقته للمواصفات.. «التجارة» تستدعي مكيف «سبيليت HAAS»
تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة سيدة توقف قلبها بالطائف

تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة سيدة توقف قلبها بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*