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صراع بين الإدارات والتعليم حول طلب النقل الداخلي والخارجي.. والعصيمي يصرح

صراع بين الإدارات والتعليم حول طلب النقل الداخلي والخارجي.. والعصيمي يصرح
http://almnatiq.net/?p=689798
المناطق_الرياض

تنتهي اليوم الخميس بتاريخ 2/6/1440 التقدم على حركتي النقل الداخلي والخارجي والانسحاب منهما ولن ينظر في طلبات العدول أو الانسحاب التي يتقدم بها أصحابها بعد هذا اليوم وذلك خلال الفترة المحددة في التعميم التي بدأت يوم الأحد 21/5/1440.

و قال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: يتاح التقدم على حركتي النقل الداخلي والخارجي والانسحاب منهما خلال الفترة المحددة في التعميم التي بدأت اليوم الأحد 21/5/1440 وستنتهي يوم الخميس بتاريخ 2/6/1440 ولن ينظر في طلبات العدول أو الانسحاب التي يتقدم بها أصحابها بعد هذا التاريخ.

وأضاف: على شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة استمارة النقل طباعة استمارة النقل من النظام في الوقت المنصوص عليه في التعميم وتوقيعها وختمها من قائد المدرسة والاحتفاظ بها.

وتابع العصيمي قائلاً: على طالبي النقل الخارجي المشروط بلم الشمل التأكد من اعتماد قائدي المدرستين للطلب واستكمال كافة الإجراءات.

يأتي ذلك في وقت وجه فيه المدير العام لتعليم الرياض الأستاذ حمد الوهيبي بتمديد فترة إدخال الرغبات لـحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق ١٤٤٠/٦/٩هـ.

كما تم التعميم من قبل شؤون المعلمين بـتعليم حفرالباطن بآلية وضوابط النقل الداخلي متضمناً آخر موعد لتسجيل الرغبات لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وهو 30-6-1440هـ.

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