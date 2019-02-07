توقيع عقد شراكة اجتماعية بين تعليم محافظة المخواة وجمعية أكناف للأيتام

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وقعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة عقد شراكة مجتمعية مع جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة “أكناف”, برعاية محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني, والمشرف العام على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” عادل بن جمعان الزهراني.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك بين إدارة تعليم بمحافظة المخواة وجمعية أكناف لرعاية الأيتام للتعاون في توعية أفراد المجتمع المدرسي بمكانة الأيتام وآلية التعامل معهم, وتأهيل المرشدين الطلاب والطالبات لكيفية التعاما مع الأيتام, وتقديم الخدمات المناسبة لشريحة الأيتام.

وأوضح المشرف العام على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” عادل بن جمعان الزهراني, أن هذه الشراكة تعد تعاون مثمر وبناء في البرامج المشتركة بين التعليم والجمعية، خاصة في مجال الاهتمام بالأيتام في جميع مدارس محافظة المخواة بما يكفل المساهمة في توفير سبيل الحياة السعيدة والمستقرة في جميع جوانبها وتقديم الرعاية الصحية المدرسية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية.

مثّل إدارة التعليم بالمحافظة مدير التعليم علي بن محمد الجالوق, والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “أكناف” ممثلة بمدير الفرع المخواة سعد بن محمد العمري.