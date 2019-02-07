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بلدية الخبر: إيقاف ١٢ عربة مخالفة “فود ترك” عن العمل لمخالفتها الاشتراطات البلدية

بلدية الخبر: إيقاف ١٢ عربة مخالفة “فود ترك” عن العمل لمخالفتها الاشتراطات البلدية

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بلدية الخبر: إيقاف ١٢ عربة مخالفة “فود ترك” عن العمل لمخالفتها الاشتراطات البلدية

بلدية الخبر: إيقاف ١٢ عربة مخالفة “فود ترك” عن العمل لمخالفتها الاشتراطات البلدية
http://almnatiq.net/?p=689804
المناطق_الخبر

قامت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر ن خلال اليومين الماضيين، بإيقاف 12 عربة متنقلة للأطعمة ” فود ترك ” مخالفة، وذلك خلال حملة ميدانية خاصة بالعربات المتنقلة للأطعمة (فود ترك) نفذتها البلدية بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية عليها والتأكد من التزامها بالأنظمة، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #غذاؤكم_أمانة.

وقال رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن العربات التي تمت زيارتها في المحافظة من قبل المتجولين بلغت  ٣٥ عربة ومن خلال تلك الجولات الرقابية تم رصد العديد  من الملاحظات عليها، وكان أبرزها وجود عربات غير مرخصة، بالإضافة إلى تشغيل عمالة أجنبية بشكل مخالف مما أدى الى إيقاف ١٢ عربة عن العمل وإلزامها بمراجعة البلدية للتحقق من اكتمال الاشتراطات قبل السماح لها بممارسة العمل.

وأكد المهندس الزايدي بأن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المستهلك في المقام الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تطبق العقوبات على جميع المخالفين.

وأبان الزايدي بأن البلدية خصصت ٥ مواقع لعربات الأطعمة يمكن الترخيص الفوري لها حال اكتمال التجهيزات والالتزام بالاشتراطات النظامية.

مشيراً الى ضرورة التعاون مع البلدية من جميع المواطنين والمقيمين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر مركز ٩٤٠ للبلاغات لاتخاذ اللازم.

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