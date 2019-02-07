” سياحة الباحة ترخص فندق مصنف فئة نجمتين “

المناطق-الباحة

رخصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة فندق مصنف فئة نجمتين وسلم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري المستثمر ترخيص تشغيل الفندق بحضور مستشار إمارة منطقة الباحة الدكتورمحمد القدادي ورئيس قسم التطوير السياحي المهندس حامد العامري وعدد من مسؤولي الفرع والفندق . وأشار الشهري إلى أن قطاع الإيواء في الباحة يشهد نمواً في زيادة عدد المرافق السياحية والرفع من مستوى الخدمات والتراخيص لها . في السياق ذاته أكد أن الفرع قد أعد خطة للتفتيش والرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة على مدار العام كما تم خلال الافتتاح زيارة لغرف ومرافق الفندق وكذلك الزيارات لعدد من المنشآت القائمة والتي تحت الإنشاء وقريباً الإفتتاح لها للتأكد من تطبيق المواصفات والمعايير الفندقية .