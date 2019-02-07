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“قياس” يشارك في التعريف بدراسة الاتجاهات الدولية في اختبارات TIMSS

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“قياس” يشارك في التعريف بدراسة الاتجاهات الدولية في اختبارات TIMSS

“قياس” يشارك في التعريف بدراسة الاتجاهات الدولية في اختبارات TIMSS
http://almnatiq.net/?p=689811
المناطق_الرياض

شارك المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، في ورشة العمل التي افتتاحها معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1440هـ، بعنوان ” التعريف بدراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات  TIMSS”، وعقدت في فندق الماريوت بمدينة الرياض وتستمر حتى اليوم الخميس.

 

وقدم الممثل الوطني للاختبارات الدولية بمركز “قياس” الدكتور فهد المقحم، نبذة عن الاختبارات الدولية ” TIMSS”وتقرير موجز عن التطبيق التجريبي والفعلي.

كما تحدث مدير إدارة تطبيق المقاييس البحثية والمؤسسية بمركز “قياس” عبدالمحسن الرشود خلال جلسات الورشة عن إجراءات وعمليات تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية.

 

وفي اليوم الثاني للورشة المخصصة للمشرفين على مدارس العينة وكان عنوانها ” الدليل الفني والحقائب التدريبية للاختبارات الدولية ” TIMSS2019م”، قدم عدد من منسوبي إدارة الاختبارات الوطنية والدولية بمركز “قياس”، وهم أ.د. عبدالله الجوعي، ود. عبدالرحمن العمري، ود. عبدالله العضيب، ود. خالد الراجحي، دورة تدريبية للتعريف بالاختبارات الدولية ” TIMSS” موجهة لأكثر من 270 مشرف ومشرفة تربوية في مادتي العلوم والرياضيات من جميع إدارات التعليم، بهدف تدريب وتهيئة الميدان للتطبيق الفعلي للاختبارات في شهر إبريل القادم.

 

الجدير بالذكر أن الاختبارات الدولية ” TIMSS” الذي يطبقها مركز “قياس” يأتي بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة عليه، في أكثر من 60 دولة، لقياس اتجاهات تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف بين النظم التربوية في تلك الدول، لتحسين عملية التعليم والتعلّم.

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