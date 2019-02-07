أمانة المدينة المنورة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة

المناطق - المدينة المنورة

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة مستوى جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة ، وذلك بالاستعداد المبكر لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة. بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والآليات لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في المواقع الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار .

ونشرت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي الفرق الميدانية في المواقع المحددة مسبقاً لتجمع مياه الأمطار ، وذلك تطبيقا لخطة عمل مسبقة. حيث تأتي الخطة على عده مراحل تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الاولى من فتح الطرق الرئيسية والفرعية بأسرع ما يمكن وتسهيل حركة السير للمواطنين. وتأتي المرحلة الثانية لاستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وانهاء جميع الملاحظات.

مهيبة أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي ملاحظات التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة ” 940 ” أو عبر تطبيق ” أمانتي 940 ” أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب ” 0548990940 “.