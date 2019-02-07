أمير القصيم يوجه بإنشاء 3 وحدات لقياس الأداء ومتابعة الإجراءات وتعزيز البرامج والمبادرات بالإمارة

المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بإنشاء ثلاث وحدات تطويرية في ديوان إمارة المنطقة تشتمل على وحدة البرامج والمبادرات , ووحدة متابعة الإجراءات , ووحدة لقياس الأداء والتقويم , لتكون ضمن استحداث الوحدات التطويرية لرفع كفاءة الأداء بإمارة المنطقة , وربطها بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم , وتحت إشراف وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , بالإضافة إلى ربط إدارة شؤون اللجان بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير بديوان إمارة المنطقة.

ويأتي توجيه سمو أمير منطقة القصيم بإنشاء الوحدات المتخصصة إلى التركيز والاهتمام المتواصل وبشكل مكثف على متابعة العمل وتقويم كفاءة الأداء بديوان إمارة المنطقة وفي جميع محافظاتها ومراكزها , بالإضافة إلى رفع كفاءة متابعة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة والإدارات المختصة بديوان الإمارة , وكذلك تعزيز البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها بمنطقة القصيم وبشكل مستمر.

وستساهم الوحدات التي تم انشاءها إلى تحديد نقاط القوة والضعف في العمل والوصول إلى التطلعات المنشودة في الأداء ومواكبة التغيرات التي تواجه الحراك التوسعي في العمل والذي تقدمة إمارة منطقة القصيم وعبر كافة شباب وفتيات المنطقة في الأعمال التنموية والاجتماعية والاقتصادية والتي تساهم على تشجيعهم على العمل المستمر والمتواصل , بالإضافة إلى إنشاء بنية إدارية مثالية لتعزيز الأداء وتقديم خدمات إدارية متميزة لكافة المواطنين والمواطنات تماشيا مع ما تشهده إمارة المنطقة من نقلات متسارعة وتطوير في اجهزتها الادارية وكفاءاتها لمواكبة متطلبات المرحلة ورفع كفاءة الأداء وتفعيل هيكلها التنظيمي واستثمار الطاقات البشرية على الوجه الأمثل لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين والمواطنات.