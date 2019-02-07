محافظ البدع يتابع الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية

تبوك - علي العميري

بناء على التوجيهات المستمرة دائما من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك حفظة الله تابع محافظ البدع ياسر بن عمار الحقياني الحالة المطرية التي شاهدتها محافظة البدع اليوم والتي كانت من متوسطة الى غزيرة واطمئن على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية التي هطلت بشكل كثيف على محافظة البدع ومراكزها اليوم.

وأكد محافظ البدع ” إن سمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان حفظة الله يتابع كافة التفاصيل ويطالب بالعمل على معالجة كل الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كافة الملاحظات الحالية ويتابع سير أعمال كافة الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية .

وتابع ” الحقباني ” تدفق السيول منذ صباح اليوم

في تصريف مياة الأمطار في الطرق والعمل على تهيئتها ومعالجة كافة العوائق التي تواجه العاملين في بلدية البدع .

وأبان أن المحافظة تتابع كافة العوائق وترصد كافة الملاحظات في تنفيذ المشاريع بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل البلدية مسبقاً تجاهها.

وما زالت تواصل جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية والخدمية في البدع أعمالها خلال هطول الأمطار بمتابعة مواقع تصريف الأمطار والأحياء وشوارع وميادين المحافظة والمراكز التابعة

وقد وجه المحافظ شكره لكل الجهات العامله بالميدان على حسن الاستعداد المبكر في التعامل مع الحاله وقت وقوعها وبعد انتهائها.