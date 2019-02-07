احدث الأخبار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان
أبرز المواد
 محافظ البدع يتابع الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه بإنشاء 3 وحدات لقياس الأداء ومتابعة الإجراءات وتعزيز البرامج والمبادرات بالإمارة
أبرز المواد
 مدير الأمن العام يترأس الاجتماع الاول لقادة قوات امن العمرة
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة
أبرز المواد
 توقعات لبنانية عن صدور البيان الوزاري للحكومة الجديدة اليوم
أبرز المواد
 إصدار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي بالموانئ السعودية
أبرز المواد
 “قياس” يشارك في التعريف بدراسة الاتجاهات الدولية في اختبارات TIMSS
أبرز المواد
 بحوث علمية متخصصة لـ” صناعات التمور التحويلية وعلم التسويق ” تُثري مهرجان الاحساء
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر: إيقاف ١٢ عربة مخالفة “فود ترك” عن العمل لمخالفتها الاشتراطات البلدية
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُعرّف بنظام الإفلاس الجديد
أبرز المواد
 ” سياحة الباحة ترخص فندق مصنف فئة نجمتين “
منطقة الباحة
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان

أبرز المواد
محافظ البدع يتابع الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية

محافظ البدع يتابع الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية

أبرز المواد
أمير القصيم يوجه بإنشاء 3 وحدات لقياس الأداء ومتابعة الإجراءات وتعزيز البرامج والمبادرات بالإمارة

أمير القصيم يوجه بإنشاء 3 وحدات لقياس الأداء ومتابعة الإجراءات وتعزيز البرامج والمبادرات بالإمارة

أبرز المواد
مدير الأمن العام يترأس الاجتماع الاول لقادة قوات امن العمرة

مدير الأمن العام يترأس الاجتماع الاول لقادة قوات امن العمرة

أبرز المواد

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان
http://almnatiq.net/?p=689850
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة , اليوم , الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

 

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بفضيلة الشيخ الفوزان , مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر وتطبيق المنهج السليم والذي تقوم عليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عبر تعزيز الوسطية والاعتدال والمساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية وحماية المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والإستقرار.

 

من جانبه قدم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من جهود وأعمال مباركة لخدمة أبناء المنطقة.

روابط ذات صلة

محافظ البدع يتابع الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية

محافظ البدع يتابع الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية
أمير القصيم يوجه بإنشاء 3 وحدات لقياس الأداء ومتابعة الإجراءات وتعزيز البرامج والمبادرات بالإمارة

أمير القصيم يوجه بإنشاء 3 وحدات لقياس الأداء ومتابعة الإجراءات وتعزيز البرامج والمبادرات بالإمارة
مدير الأمن العام يترأس الاجتماع الاول لقادة قوات امن العمرة

مدير الأمن العام يترأس الاجتماع الاول لقادة قوات امن العمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*