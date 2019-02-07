الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة , اليوم , الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بفضيلة الشيخ الفوزان , مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر وتطبيق المنهج السليم والذي تقوم عليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عبر تعزيز الوسطية والاعتدال والمساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية وحماية المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والإستقرار.

من جانبه قدم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من جهود وأعمال مباركة لخدمة أبناء المنطقة.