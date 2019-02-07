إختتام دورة ” المهارات البيعية في محلات مواد الإعمار والبناء” بغرفة أبها

المناطق - أبها

إنفاذا لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري الحالي 1440 هـ ، و بمشاركة 30 متدرب اختتمت دورة ” المهارات البيعية في محلات مواد الإعمار والبناء” و التي نظمتها غرفة أبها بمركز التدريب و التوطين بحضور أمين عام غرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران الذي كرم المتخرجين بتسليمهم الشهادات .

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن الحويزي على أن للغرفة دوراً فعالاً في الاهتمام بالعنصر البشري بهدف تقديم الدعم اللازم لهم بمنطقة عسير من خلال تنمية وتطوير الكوادر البشريه وصقل المواهب والقدرات الوطنية السعودية عن طريق تقديم برامج تدريبية لكافة فئات المجتمع المحلي، موضحا أن رسالة الغرفة تتمثل في تنظيم مثل هذه الدورات لدعم الجهود المبذولة لتطوير المجتمع المحلي وخاصة الشباب والمساعدة في تلبية احتياجاته وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة، مع اكساب الجميع بعض المهارات التي تمكنهم من القيام بالوظائف التي ستسند اليهم ودعم السياسات والخطط التي تتبناها رؤية المملكة 2030 الرامية في تطوير قدرات افراد المجتمع وخاصة بنات الوطن الغالي ، ووفقا لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري الحالي 1440 هـ ، حيث تم تنظيم دورة ” المهارات البيعية في محلات مواد الإعمار والبناء بمشاركة 30 متدرب من شباب عسير وذلك لتدريبهم على طرق ومهارات البيع في المواد اللازمة للبناء والتشييد حتى يتم توطين هذه الوظائف بمنطقة عسير .

واختتم الحويزي تصريحه مؤكداً على إسهام الغرفة في تهيئة الشباب والشابات لسوق العمل، وخلال العام الماضي أستطاع مركز التدريب والتوطين بالغرفة أن يضخ لسوق العمل مئات الكوادر للعديد من القطاعات ، خاصة في قطاعات البيع بالمحلات وقطاع الفنادق والسياحة، والحرف المهنية والأسر المنتجة، وذلك تماشياً مع التوجهات التي تستهدف المزيد من التوطين.