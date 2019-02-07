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هطول أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك

هطول أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك
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المناطق - تبوك

هطلت اليوم أمطار تراوحت ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على منطقة تبوك شملت محافظة حقل ومراكزها، الزيته وضواحيه نتيش والمقعد والنجيله وراس الزيته وشريف معطيه، ومركز علقان وضواحيه الطويلات والهضيبات البيض الصدارة ومحطة البادية والظهر الشمالي والشرقي، وعلى مركز علو القصير وضواحيه الشرف وأودية صماد والتقوى والجعيب والسر والمجيفل، وعلى مركز الوادي الجديد وضواحيه علو جله وعلو العناب وأودية الشريح وعميق، وعلى مركز أبو الحنشان وضواحيه تنينير والاسمر وردة رشيد ووادي مبرك. كما هطلت أمطار على مراكز محافظة ضباء الشمالية التابعة لها الخريبة، وشرما، وروى، وبئر فحيمان، وصدر، والصورة، والمويلح، وعلى المراكز التابعة لمنطقة تبوك شملت مركز اللوز، وعلى مركز حالة عمار وضواحيه العنيق والبديع وذات الحاج والشايب ورجوم الطيارة، وعلى مركز نعمي وضواحيه طلعت روى وجبل الشاطيء ومفرق بجدة ووادي السوح، وعلى مركز بجده وضواحيه ركك، وأبو البيبان، وعريقين، والقطار، وثليثة، والمحاش الشرقي والغربي، وفرعون، وضم، ومسيل مليح، وأم بردانة، وعلى مركز السرو وضواحيه. كما هطلت أمطار غزيرة على مركز شقري شملت الحفرة، وروافة، والحنو، والدبيسي، والعلو والابيضات، والبترا، وأبو الكور، والغار، والشق، ونقع الكمايم، وطويل غنيمة، وأم كبيثات، ورتامة، والخنبرة، والرويان، وأم رجوم. ارتوت على إثرها الأرض، كما شهدت محافظة البدع ومراكزها هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة سالت على أثرها بعض الاودية والشعاب جعلها الله سقيا رحمة وخير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

 

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