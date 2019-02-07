مدير شرطة الرياض يكرم عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة

المناطق - الرياض

بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي، كرم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الخميس الموافق 2/6/1440هـ عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة منطقة الرياض لقاء ما قدموه من جهود مميزة في أداء مهامهم الأمنية، ونقل لهم خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره نظير تلك الجهود.

وثمّن اللواء/ فهد المطيري لمعالي مدير الأمن العام دعمه المستمر والمتواصل ، مؤكداً بأن استشعار المكرمين من منسوبي شرطة المنطقة بمسؤولياتهم الأمنية لخدمة أمن هذا الوطن يحتم عليهم مضاعفة الجهود.