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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8612.84 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8612.84 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8612.84 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8612.84 نقطة
http://almnatiq.net/?p=689891
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 20.49 نقطة ليقفل عند مستوى 8612.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 101 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, والمملكة, ووفرة, وعناية، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسيج, وبترو رابغ, والجوف, وصافولا, ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 3.78% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيمانول, والراجحي، ودار الأركان، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء, وأنابيب السعودية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 146.21 نقطة ليقفل عند مستوى 3347.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 281 صفقة.

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