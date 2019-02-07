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جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات «ميدلاب ٢٠١٩»

جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات «ميدلاب ٢٠١٩»

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جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات «ميدلاب ٢٠١٩»

جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات «ميدلاب ٢٠١٩»
http://almnatiq.net/?p=689894
المناطق - بريدة

فازت جامعة القصيم ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بنصف الجوائز التي يقدمها معرض دبي الدولي للمختبرات الطبية «ميدلاب ٢٠١٩»، والذي أقيم في مركز دبي للتجارة العالمي لمدة أربعة أيام في الفترة من ٤ إلى ٧ فبراير 2019م.
حيث حصل الدكتور خالد بن صالح اللميلم الأستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبية على جائزة المركز الأول كأفضل ملصق علمي، كما حصل على جائزة بزيارة مدفوعة لكافة التكاليف لمعرض المختبرات الطبية بسنغافورة لعام ٢٠٢٠، في حين حصلت طالبة المختبرات الطبية هديل بنت عبدالعزيز الرشيدي على جائزة المركز الرابع للملصقات العلمية وجائزة بزيارة مدفوعة لكافة التكاليف لمعرض المختبرات الطبية بدبي لعام ٢٠٢٠.

وجاء هذا الإنجاز بعد مرور الأبحاث المشاركة بعدة مراحل من التصفيات وسط منافسة كبيرة من المشاركين من جميع دول العالم، ترشح بعدها ١٩ ملصق علمي فقط للمرحلة الأخيرة كان من ضمنهم مشاركين من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان ومصر وباكستان والهند والبرازيل وإيطاليا، وقامت لجنة التحكيم بالاستماع للمشاركين ومناقشتهم في أبحاثهم على مدى يومين من أيام المعرض، وكان لكلية العلوم الطبية ممثلة بقسم المختبرات الطبية مشاركة متميزة بثلاثة أبحاث علمية في هذا المعرض.

ويعد معرض «ميدلاب» من أكبر المعارض الدولية للمختبرات الطبية، ويقام سنوياً منذ أكثر من ١٥ سنة ويعرض أحدث التقنيات في مجال المختبرات الطبية والعلمية والبحثية بمشاركة عدد كبير من الدول من مختلف قارات العالم، حيث شارك في معرض هذه السنة أكثر من ٦٧٨ معرض من ٤٦ دولة، كما عرضت أكبر الشركات المتخصصة بالمختبرات والأبحاث آخر مستجداتها.
وقدر عدد الحضور في المعرض بأكثر من ٢٥ ألف شخص، وصاحبه أكثر من ١١ ورشة عمل متخصصة في إبراز آخر المستجدات في مجال المختبرات الطبية.

 من جانبه، ذكر الدكتور محمد السهلي عميد الكلية أن هذا الإنجاز يؤكد تميز جامعة القصيم الدائم على جميع الأصعدة، وكذلك جودة مخرجاتها التعليمية، حيث حققت الجامعة إنجازات عديدة في كافة المحافل المحلية والدولية التي شاركت بها، كما أن طلاب الجامعة من مختلف الكليات معهود عنهم هذا التميز.
وأوضح “السهلي” أن الكلية شاركت بثلاثة ملصقات علمية في المؤتمر وجميعها تأهلت للمرحلة الاخيرة، وتوجت بالفوز بجائزتين من أصل أربع جوائز، حيث تعتبر الأبحاث المشاركة من قبل الكلية بالمؤتمر نتائج لمشاريع بحيثة تجرى في الكلية، ويقوم بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب البكالوريوس، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص دوما على تحقيق رسالتها المنبثقة من رسالة الجامعة بالتميز العلمي والبحثي وخدمة المجتمع.

وأضاف: أن هذا الإنجاز هو فخر للجميع وأنه لم يتحقق إلا بتوفيق من الله، ومن ثم بفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة لما توليه من رعاية واهتمام لقطاع التعليم وغيره من القطاعات الأخرى، إضافة إلى الدور الريادي من قبل قيادات الجامعة وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، وسعادة الوكلاء، في دعمهم السخي وتوجيهاتهم النيرة وتحفيزهم المستمر للكلية لأجل تحقيق رؤيتها ورسالتها، شاكراً ومثمنا لهم ذلك، كما بارك للفائزين متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتميز.

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