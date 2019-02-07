أمير مكة بالنيابة يزور محافظتي الجموم و بحرة

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واصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي الجموم وبحرة.

وفي المحطة الأولى الجموم، التقى الأمير بدر بن سلطان، عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، ثم كرّم سموه أبناء وذوي شهداء الواجب من محافظة الجموم، كما التقى عدداً من أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في عدة مجالات.

وترأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، حيث اطلع خلاله على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة كذلك الأخرى المتعثرة وسبل تسريع العمل فيها، وشهد سموه توقيع عقود شراكة بين عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، وشملت المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة، وشرطة المحافظة ومكتب التعليم، والكلية الجامعية ومجمع الصاعدي الطبي.

وانتقل سموه، إلى مقر بلدية محافظة الجموم، حيث دشن خدمة الرسائل النصية في قسم خدمة العملاء، كما استمع إلى نبذة عن أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة ومبادرة الحي الذكي، وذلك ضمن المعرض الذي تقيمه البلدية.

و خلال زيارته لمقر بلدية محافظة الجموم، وضع سموه حجر الأساس لمشروع الساحة العامة للاحتفالات بالمحافظة، والمزمع تنفيذه على مساحة 60 ألف متر مربع، إضافة إلى حجر أساس مشروع حديقة طريق الهجرة البالغة مساحتها 40 ألف متر مربع.

كما دشن سموه مبادرة التوعية بالمحافظة على المرافق العامة التي نظمتها البلدية تحت مسمى “رفقاً بالمرافق”، حيث تستهدف كافة شرائح المجتمع على مستوى محافظة الجموم، في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية، إلى جانب الأماكن العامة كالحدائق وغيرها.

‏وخلال زيارته لمحافظة الجموم زار سموه الشيخ شرف بن عبدالله الشريف أحد أعيان المحافظة في منزله.

ثم انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محطته الثانية بحرة، حيث وقف سموه على سير العمل في طريق (جدة – مكة المكرمة) المباشر ” الذي يجري تنفيذه حاليا على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى يبلغ فيها طول الطريق 5.4 كلم، بنسبة انجار 29% ، أما المرحلة الثانية فيبلغ طولها 16 كلم بنسبة 64%‎، فيما يبلغ طول الطريق في مرحلته الثالثة 27كلم بنسبة 35% ، ويهدف المشروع إلى خدمة الحجاج والمعتمرين، وتسهيل الوصول من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة، إضافة إلى اختصاره للمسافة والوقت.

والتقى سموه عددا من أهالي المحافظة وكرم أبناء وذوي شهداء الواجب، ثم أطلق مبادرة محافظة بحرة “راقب” ضمن مبادرات “الحي النموذجي”، والتي تهدف إلى إشراك المواطنين في تنمية المحافظة ورصد ملاحظاتهم من خلال تعميم رقم هاتف على الأهالي واستقبال البلاغات يوميًا من الساعة 8 صباحا وحتى 11 مساء، كما سيتم تشكيل فريق ميداني مكون من المحافظة والبلدية والشرطة ووزارة العمل ووزارة التجارة.

وشهد أمير مكة بالنيابة توقيع اتفاقيات تعاون بين كل من محافظة بحرة وشركة بن لادن بهدف بناء المركز الحضاري وصالة احتفالات ومرفقاتها بمقر المحافظة، كما شهد توقيع اتفاقية رعاية الحالات الخاصة بالمدارس بين مكتب تعليم البنين بمحافظة بحرة وجمعية “يسر”، وتوقيع اتفاقية رعاية مهرجان اليتيم بالمحافظة بين مكتب تعليم البنات بالمحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وأخيرًا توقيع اتفاقية إنشاء حديقة لأهالي محافظة بحرة، بين أمانة العاصمة المقدسة والدكتور المحامي أحمد الغامدي.