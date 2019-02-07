الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل بالرياض بـ 12 فرقة اسعافيه

الرياض - فلاج الشعيفاني

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض كافة خدماتها الإسعافية والطبية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الابل لهذا العام ، من خلال تخصيص 13 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية و الإسعافية، ومستودع طبي يدعم الفرق الإسعافية، حيث يغطي المهرجان ثمان فرق اسعافيه تعمل على مدار الساعة وثلاث فرق متقدمة وفرقتان بسيارات دفع رباعي لوعورة المنطقة، منهم 12 فني خدمات إسعافيه و3 طبيب وأخصائي طب طوارئ.

وتشارك الهيئة ب بفرقتين تطوعية للمساهمة في الأعمال الإسعافية والتوعوية، حيث تم تزويدهم بشنطة إسعافيه ، لسهولة الوصول إلى الحالات في الأماكن المزدحمة داخل المهرجان.

كما يغطي المنطقة ثلاث مراكز إسعافيه قريبة من المهرجان في حالة حدوث أي طارئة وهي مركز اسعاف رماح وشوية وحف العتش للمشاركة في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله.