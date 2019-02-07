تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير

المناطق - أبها

برعاية من مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، شهدت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، صباح اليوم ( الخميس) ، الحفل السنوي الذي أقامته إدارة توجيه وإرشاد الطالبات لتكريم أوائل المتفوقات بالمنطقة والبالغ عددهن ” 645″ طالبة ، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية والمرشدات الطلابيات وأمهات المتفوقات ، على مسرح المفتاحة بأبها .

و أكدت آل مفرح في كلمة لها أن الإدارة تولي المتفوقين والمتفوقات جُلّ اهتمامها وعنايتها ، وتعمل على بث روح التنافس الشريف بينهم ، إضافة إلى خلق الفرص التي تسهم في بناء جيل قادر على النهوض بالوطن وتحقيق تطلعات القيادة ، فيما دعتهنّ لمواصلة المسيرة ليكُنّ من السواعد البناءة في الوطن المعطاء ، وهنأت في كلمتها المتفوقات وأمهاتهن ومدارسهن اللاتي حصدن هذا التفوق والتألق ، مشيدة بالجهود الكبيرة للقائمات على تنظيم وإعداد الحفل .

بدورها أشارت مديرة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة الأستاذة موضي المقيطيب في كلمة لها عبر الشبكة الصوتية ، إلى أن الاحتفاء بالطالبات المتفوقات وتنمية قدراتهن أمر درجت عليه وزارة التعليم ، لتحفيز هذه الفئة الغالية ، فيما قدمت خالص التهنئة للطالبات المتفوقات وكل من وقف خلف التفوق من منسوبات المدارس وأولياء الأمور، مقدمة شكرها لمدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة خلود العشي ، نظير الدعم اللامحدود لمتفوقي ومتفوقات المنطقة .

إلى ذلك بينت مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بتعليم عسير الأستاذة خلود العشي أن تكريم الطالبات المتفوقات من البرامج التي توليها وزارة التعليم اهتماما خاصاً ، لتحقيق أهداف عديدة منها، تشجيعهن ورعايتهن للاستمرار في تفوقهن بتوجيه الاهتمام بهن وحث معلماتهن وأولياء أمورهن على الاستمرار بمتابعتهن، وبث روح المنافسة الإيجابية بين طالبات المدارس .

عقب ذلك كرمت آل مفرح الطالبات المتفوقات في المعاهد، ومدارس التحفيظ ومدارس التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية ،ونظام المقررات، والطالبة الفائزة بالمركز الأول في الرحلة التعليمية ، والطالبات الحاصلات على نسبة 100% على مدى ثلاث سنوات متتالية ، وتكريم شركاء النجاح ، فيما تضمن الحفل عدداً من الفقرات من بينها أوبريت ” غالية يا السعودية ” وعرض ترحيبي لطالبات الابتدائية السابعة والثلاثين بأبها ، ولوحة بعنوان ” طموح يعانق سماء المجد ” ، وفيلم ( حديث القمة ) ، وفقرة ” جنودنا البواسل ” ، وأصداء على الهواء ، ومشاعرك في يوم تفوق ابنتك .