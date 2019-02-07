احدث الأخبار

تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال
أبرز المواد
 تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير
منطقة عسير
 وزير الإعلام يلتقي سفير مملكة البحرين لدى المملكة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل بالرياض بـ 12 فرقة اسعافيه
أبرز المواد
 العمل على وضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال من قبل 6 وزارات و6 جهات حكومية و تطبيق ذلك في مدة لا تتجاوز 180 يوماً
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يزور محافظتي الجموم و بحرة
أبرز المواد
 جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات «ميدلاب ٢٠١٩»
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8612.84 نقطة
أبرز المواد
 مدير شرطة الرياض يكرم عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة
أبرز المواد
 هطول أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك
أبرز المواد
 إختتام دورة ” المهارات البيعية في محلات مواد الإعمار والبناء” بغرفة أبها
منطقة عسير
 أمير ‫الرياض يبحث مع نائب وزير النقل لشؤون الطرق أبرز المشروعات وسبل تنفيذها وإنجازها
أبرز المواد
تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال

تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال

أبرز المواد
تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير

تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير

منطقة عسير
وزير الإعلام يلتقي سفير مملكة البحرين لدى المملكة

وزير الإعلام يلتقي سفير مملكة البحرين لدى المملكة

أبرز المواد
الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل بالرياض بـ 12 فرقة اسعافيه

الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل بالرياض بـ 12 فرقة اسعافيه

أبرز المواد

"تحديات الترفيه" يشمل 20 فئة والهدف الوصول إلى العالمية

تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال

تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=689930
المناطق - الرياض

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم (الأربعاء) 6 فبراير 2019 عن إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية “تحديات الترفيه”، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية، معلناً عن رابط البرنامج https://geachallenges.com/ الذي يمكن للجميع التسجيل من خلاله.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، إلى جانب تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة. كما سيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية.

وسيتم دعم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحدي ببرامج تدريبية لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعادل 500 ألف ريال للمركز الأول، و 300 ألف ريال للمركز الثاني، و 200 ألف ريال للمركز الثالث.

وتأتي فئات “تحديات الترفيه” العشرين على النحو التالي: أنغام الترفيه، ماراثون الضحك، فنان الجرافيتي، مطرب السعودية، شاعر الوطن، السيرك السعودي، أولمبياد الطبيعة، التطبيقات الترفيهية، التمثيل، الرقصات الشعبية، عروض الدبابات، شيف المملكة، عروض السيارات، كرتون سعودي، عروض الحيوانات، فنون الخفّة، التزلج، الكوميك السعودي، الفيديو والتصوير، وتغطية الفعاليات. بالإضافة إلى إتاحة الهيئة الفرصة للجميع لاقتراح أي موهبة ترفيهية لم تكن ضمن الفئات المتاحة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بدء استقبال المشاركات من اليوم الأربعاء 6 فبراير إلى 30 أبريل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، فيما ستكون مرحلة التقييم والترشيح في الفترة من 1 مايو إلى 31 يونيو، في حين ستبدأ عروض الأداء الحية والتحكيم في 1 يوليو وتستمر إلى 31 أغسطس، يلي ذلك مرحلة التصويت التي تنطلق في الأول من سبتمبر حتى نهاية الشهر، ثم يتم إعلان الفائزين والاحتفال بهم خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019.

الجدير بالذكر أن جميع الشروط والأحكام وحقوق النشر المتعلقة بالمشاركين وأي استفسارات أخرى يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام يلتقي سفير مملكة البحرين لدى المملكة

وزير الإعلام يلتقي سفير مملكة البحرين لدى المملكة
الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل بالرياض بـ 12 فرقة اسعافيه

الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل بالرياض بـ 12 فرقة اسعافيه
العمل على وضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال من قبل 6 وزارات و6 جهات حكومية و تطبيق ذلك في مدة لا تتجاوز 180 يوماً

العمل على وضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال من قبل 6 وزارات و6 جهات حكومية و تطبيق ذلك في مدة لا تتجاوز 180 يوماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*