طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية

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تشارك كلية الطب بجامعة الملك خالد في أعمال وحدة السكتة الدماغية التي تم افتتاحها مؤخرًا بمستشفى عسير المركزي، والتي تعنى بالمراقبة الطبية المتطورة للمرضى على مدار الساعة، وذلك من خلال كوادرها البشرية المؤهلة، وتضم الوحدة 8 أسرة يحظى المرضى فيها بالمراقبة الطبية المتطورة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات، وتمارس التدخلات الطبية فيها وفقاً لأحدث الدراسات الطبية في مجال السكتة الدماغية، ويميز أعمال الوحدةأنه يتم فيها معاينة مرضى الجلطة الدماغية فور حدوثها والتعامل مع الحالات طبياً عن طريق العلاجات المذيبة للجلطات وكذلك القسطرة الدماغية.

وأوضح عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان الحميّد أن مشاركة الجامعة ممثلة في كلية الطب تأتي إيماناً وتجسيداً للشراكة فيما بينها وبين مديرية الشؤون الصحية بعسير، للعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتقديم الرعايةالصحية المتطورة لمن يحتاج إليها من المرضى، وتحقيق خدمة للمنطقة أيضًا في توفير علاج للمصابين بالسكتة الدماغية.

ويضم فريق الجامعة الطبي المشارك من أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم النعمي “رئيس الوحدة”، والدكتورة حنان القحطاني، والدكتور سعيد آل قانع، إضافة إلى الدكتور عادل الهزاني، والدكتورة مها القحطاني من المدينةالطبية بالجامعة.

يذكر أن الدراسات الحديثة تؤكد على أن قرابة 50% من المصابين بالسكتة الدماغية والذين تم علاجهم خلال الساعات الأولى استطاعوا العودة لممارسة حياتهم الطبيعية خلال ستة أشهر من حدوث السكتة.