احدث الأخبار

طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية
منطقة عسير
 “فنون القصيم” تضبط عمل الفرق الشعبية ومطربات الأعراس
منطقة القصيم
 تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال
أبرز المواد
 تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير
منطقة عسير
 وزير الإعلام يلتقي سفير مملكة البحرين لدى المملكة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل بالرياض بـ 12 فرقة اسعافيه
أبرز المواد
 العمل على وضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال من قبل 6 وزارات و6 جهات حكومية و تطبيق ذلك في مدة لا تتجاوز 180 يوماً
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يزور محافظتي الجموم و بحرة
أبرز المواد
 جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات «ميدلاب ٢٠١٩»
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8612.84 نقطة
أبرز المواد
 مدير شرطة الرياض يكرم عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة
أبرز المواد
 هطول أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك
أبرز المواد
طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية

طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية

منطقة عسير
“فنون القصيم” تضبط عمل الفرق الشعبية ومطربات الأعراس

“فنون القصيم” تضبط عمل الفرق الشعبية ومطربات الأعراس

منطقة القصيم
تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال

تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.. ودعم موجّه للفائزين بـ 20 مليون ريال

أبرز المواد
تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير

تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير

منطقة عسير

طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية

طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=689935
المناطق - أبها

تشارك كلية الطب بجامعة الملك خالد في أعمال وحدة السكتة الدماغية التي تم افتتاحها مؤخرًا بمستشفى عسير المركزي، والتي تعنى بالمراقبة الطبية المتطورة للمرضى على مدار الساعة، وذلك من خلال كوادرها البشرية المؤهلة، وتضم الوحدة 8 أسرة يحظى المرضى فيها بالمراقبة الطبية المتطورة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات، وتمارس التدخلات الطبية فيها وفقاً لأحدث الدراسات الطبية في مجال السكتة الدماغية، ويميز أعمال الوحدةأنه يتم فيها معاينة مرضى الجلطة الدماغية فور حدوثها والتعامل مع الحالات طبياً عن طريق العلاجات المذيبة للجلطات وكذلك القسطرة الدماغية.

وأوضح عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان الحميّد أن مشاركة الجامعة ممثلة في كلية الطب تأتي إيماناً وتجسيداً للشراكة فيما بينها وبين مديرية الشؤون الصحية بعسير، للعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتقديم الرعايةالصحية المتطورة لمن يحتاج إليها من المرضى، وتحقيق خدمة للمنطقة أيضًا في توفير علاج للمصابين بالسكتة الدماغية.
ويضم فريق الجامعة الطبي المشارك من أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم النعمي “رئيس الوحدة”، والدكتورة حنان القحطاني، والدكتور سعيد آل قانع، إضافة إلى الدكتور عادل الهزاني، والدكتورة مها القحطاني من المدينةالطبية بالجامعة.
يذكر أن الدراسات الحديثة تؤكد على أن قرابة 50% من المصابين بالسكتة الدماغية والذين تم علاجهم خلال الساعات الأولى استطاعوا العودة لممارسة حياتهم الطبيعية خلال ستة أشهر من حدوث السكتة.

روابط ذات صلة

تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير

تكريم 645 طالبة متفوقة بتعليم عسير
إختتام دورة ” المهارات البيعية في محلات مواد الإعمار والبناء” بغرفة أبها

إختتام دورة ” المهارات البيعية في محلات مواد الإعمار والبناء” بغرفة أبها
إصابة أم وطفلها في حريق التهم شقة في المجاردة

إصابة أم وطفلها في حريق التهم شقة في المجاردة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*