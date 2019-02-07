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فريق اتحاد الصحافة السياحي يزور متحف “جار الله العضيب”

فريق اتحاد الصحافة السياحي يزور متحف “جار الله العضيب”

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فريق اتحاد الصحافة السياحي يزور متحف “جار الله العضيب”

فريق اتحاد الصحافة السياحي يزور متحف “جار الله العضيب”
http://almnatiq.net/?p=689941
المناطق - الرياض

زار فريق اتحاد الصحافة السياحي وعدد من الإعلاميين متحف جارالله العضيب الواقع بشرق العاصمة الرياض، والذي يهتم بكل ما له علاقة بالتراث وشؤون حياة الأجداد.

ويعد المتحف من المتاحف المميزة والتي تحتوي مقتنياته على صور تاريخية بالأبيض والأسود لقادة المملكة من المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وأبنائه وهم في سن الطفولة، وصور لزيارة زعماء للملك فيصل، ويملك المتحف صورة كبيرة عمرها 250 عاماً للحرم المكي الشريف ووسط مكة المكرمة ويبلغ طولها ثلاثة أمتار، وتشغل أدوات المنزل مثل دلال القهوة وأواني الأطعمة الحجرية والخشبية، وما يستخدم للزراعة وفي أعمال الحياة القديمة للأجداد، حيزاً واسعا من المتحف، إضافة لقطع فخارية نادرة.

كما يضم المتحف عددا من المطبوعات الإعلامية القديمة والكتب الدراسية لبداية التعليم النظامي في المملكة، وكذلك الأدوات المدرسية، ومختلف احتياجات الناس من «الدكان» وما يعرف بالتموينات حاليا، وأيضا أدوات الحاج وشنط المسافرين ومستلزماتها، كما يضم المتحف أدوات التسجيلات والأستديو القديم وأقدم أجهزة المذياع والمسجلات القديمة و قرابة 50 سيارة تاريخية.

هذا و قد بين الدكتور جارالله العضيب أن المتحف يهتم بجمع تراث ومقتنيات كل مناطق المملكة من وسطها وشمالها وجنوبها وغربها، وقد حصل مؤخراً على التصريح الرسمي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كواحد من أبرز المتاحف الخاصة بالمملكة، موضحا أن المتحف حاليا ليس مفتوحاً للعموم، ولكن يزوره بشكل دائم شخصيات متعددة من داخل المملكة وخارجها ومن الدبلوماسيين وضيوف المملكة، كما تضم منطقة المتحف جلسات تراثية، وعددا كبيرا من مختلف الحيوانات المتنوعة، ومنها أسود ونمور وطيور، وكذلك موقع خاص بالخيول العربية الأصيلة.

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