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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن
http://almnatiq.net/?p=689975

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر, بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم, السفير الفرنسي المعتمد لدى اليمن كريستيان تيستو.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, والقضايا ذات الاهتمام المشترك, إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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