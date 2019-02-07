فاطمة الذياب تفوز بانتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

نجحت أخصائي أول تمريض، الاستاذة فاطمة بنت إبراهيم الذياب، مدير إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في انتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض ، حيث انضمت لمجلس ادارتها في الدورة الانتخابية الجديدة .

وبدأت الأستاذة الذياب العمل بالتمريض بعد حصولها على درجة الدبلوم في تخصص التمريض، وواصلت دراستها لتنال درجة الماجستير عام 2012م بتخصص إدارة وتعليم التمريض.

وعملت الذياب، كممرضة ثم مسؤولة تعليم وتدريب، وحالياً تشغل منصب مدير إدارة التمريض في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وشاركت الأستاذة فاطمة الذياب في العديد من المؤتمرات والأنشطة العلمية كمحاضر ومنظم، وساهمت في إنشاء مكاتب التعليم في الرعاية الصحية الأولية لأول مرة عام 1425هـ. كما شاركت بإسم إدارة التمريض في عدة برامج لتحسين الأداء على مستوى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وحصلت على جائزة وزارة الصحة للتمريض المتميز عام 2006م، وعلى جائزة نسيبة بنت كعب على مستوى المملكة عام 2015م.

وشاركت الأستاذة فاطمة بنت إبراهيم الذياب في عدة لجان تعاقد خارج المملكة، كما حصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير نظراً لتميزها ومشاركاتها العلمية المتعددة.